UP Board 10th, 12th Result 2021 LIVE Updates: यूपी बोर्ड के रिजल्‍ट कब होंगे जारी, यहां देखें अपडेट्स नई दिल्‍ली | 25 जुलाई 2021, 9:51 AM IST UP Board 10th, 12th Result 2021 LIVE Updates: 10वीं, 12वीं के लगभग 56 लाख स्‍टूडेंट्स के रिजल्‍ट इसी सप्‍ताह जारी किए जा सकते हैं. बोर्ड ने अभी तक रिजल्‍ट डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, मगर संभव है कि आज 25 जुलाई को कोई घोषणा की जाएगी.

UP Board Result 2021 LIVE:

UPMSP UP Board 10th, 12th Result 2021 Date & Time LIVE Updates: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षा के रिजल्‍ट का इंतजार जल्‍द खत्‍म होने वाला है. 10वीं, 12वीं के लगभग 56 लाख स्‍टूडेंट्स के रिजल्‍ट इसी सप्‍ताह जारी किए जा सकते हैं. बोर्ड ने अभी तक रिजल्‍ट डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, मगर संभव है कि आज 25 जुलाई को कोई घोषणा की जाएगी. रिजल्‍ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.up.nic.in समेत अन्‍य रिजल्‍ट होस्टिंग वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. रिजल्‍ट चेक करने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर की जरूरत होगी. बोर्ड ने 10वीं के रोल नंबर जारी कर दिए हैं जबकि 12वीं के रोल नंबर जल्‍द जारी किए जाने हैं.