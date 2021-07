Maharashtra Board SSC Result 2021, MSBSHSE 10th Result 2021: महाराष्‍ट्र बोर्ड 10वीं का रिजल्‍ट शुक्रवार 16 जुलाई को दोपहर 1 बजे घोष‍ित किया गया था. इसके बाद रिजल्‍ट चेक करने का लिंक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया. हालांकि, हेवी ट्रैफिक के चलते आधिकारिक वेबसाइट क्रैश हो गईं और छात्रों को पूरे दिन रिजल्‍ट चेक करने में परेशानी हुई. शिक्षामंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इस तकनीकी समस्‍या के लिए छात्रों से अभिभावकों से माफी मांगी.

We apologise for the inconvenience caused by the SSC result link being inaccessible due to a technical issue. I have ordered a full inquiry into the incident. Strict action will be taken against all those responsible to ensure that such incidents don't recur.#sscresults2021 pic.twitter.com/QZPJ9rKP7x