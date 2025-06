QS World University Ranking 2026: दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत के 50 विश्वविद्यालय शामिल, IIT दिल्ली सबसे आगे

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस साल लगभग 50 प्रतिशत इंडियन यूनिवर्सिटी की रैंक में सुधार हुआ है. भारत में इस साल सबसे अच्छी ग्रोथ IIT दिल्ली की हुई है. यह संस्थान अभी तक इस लिस्ट में 150 पर था जो कि अब 123 पर आ गया है और ग्लोबली देखा जाए तो पहला स्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) ने हासिल किया है.

IIT Delhi Get Top Position In India Acoording To QS World University Ranking (Image: IIT Delhi Website)