School Closed: दिल्ली, यूपी, पंजाब से एमपी तक...कड़ाके की ठंड का सितम, जानिए कहां कब तक स्कूल बंद

Winter Vacation Updates: देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है. पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी समेत विभिन्न राज्यों में शीतलहर को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है. ठंड और शीतलहर के चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां (Winter Vacation) कर दी गई हैं. आइए जानते हैं ठंड के कारण कहां और कब तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कक्षा 5 तक स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी किया गया है. ग्वालियर कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सर्दी और शीतलहर के कारण 7 जनवरी तक प्राथमिक स्कूलों की छुट्टी रहेगी. इसके अलावा सतना में भी 7 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे.

दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी में ठंड, कोहरे और शीतलहर के असर के बीच दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों को 1 जनवरी से 15 जनवरी तक बंद करने का फैसला लिया है. हालांकि, इस दौरान कक्षा 9वीं से 12वीं तक की एक्स्ट्रा क्लास जारी रहेंगी.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड को देखते हुए स्कूल बंद किए गए हैं. मैनपुरी में 14 जनवरी तक के लिए स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं. वहीं, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 4 जनवरी से 7 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है. डीएम ने आदेशानुसार इस दौरान सभी बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी रहेगी. इसके अलावा यूपी के कई जिलों में छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया गया है. जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यूपी के इटावा में 5 जनवरी तक और बदायूं और वाराणसी में 4 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ाई गई हैं.

Uttar Pradesh | Mainpuri Basic Education Department has declared holiday in schools till class 8 from December 31, 2022 to January 14, 2023 pic.twitter.com/K5pLLiiQ6f

शीतलहर के चलते लखनऊ में 7 जनवरी तक स्कूल बंद

पंजाब

पंजाब राज्‍य के स्कूल 13 जनवरी, 2023 तक सर्दी की छुट्टियों के लिए बंद रहेंगे. पंजाब की भगवंत मान सरकार ने भी शीतलहर को देखते हुए बच्चों की छुट्टियों को बढ़ा दिया है. इसके अलावा मध्य और दक्षिणी पंजाब में 23 दिसंबर, 2022 से 06 जनवरी, 2023 तक शीतकालीन अवकाश है.

राजस्थान

राजस्थान में भी इन दिनों शीतकालीन छुट्टियां यानी विंटर वेकेशन जारी हैं. राज्य में 25 दिसंबर से शुरू हुई छुट्टियां 5 जनवरी तक जारी रहेंगी. बता दें कि इस साल राजस्थान बोर्ड ने गर्मियों की छुट्टियां कम करके शीतकालीन छुट्टियों को बढ़ा दिया है.

Rajasthan | In view of the cold-wave conditions, schools for all classes will remain closed in Bharatpur till January 5. Action will be taken if schools are found open during winter vacations: Bharatpur District Education Officer