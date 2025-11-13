UP Board Exam Datesheet: बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव, ये रहा नया टाइम टेबल

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने साल 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है. बोर्ड की ओर से हिंदी और संस्कृत विषयों के पेपर की तारीखों और समय को बदला गया है, जिससे स्टूडेंट्स को अपने रीविजन पैटर्न में बदलाव करना पड़ सकता है.

10वीं और 12वीं का टाइम टेबल बदला

UPMSP की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार, कक्षा 10 की हिंदी और प्राइमरी हिंदी परीक्षा अब 18 फरवरी 2026 को सुबह 8:30 बजे शुरू होगी और 11:45 बजे समाप्त होगी. पहले यह एग्जाम 16 फरवरी 2026 को सुबह 8 बजे होना था.

इसके अलावा कक्षा 12 के लिए सामान्य हिंदी एवं हिंदी पेपर की तारीखों में भी बदलाव किया गया है. अब ये दोनों पेपर 18 फरवरी 2026 को दोपहर 2 से 5:15 बजे तक होंगे, जबकि पहले 16 फरवरी 2026 को इन्हें आयोजित किया जाना था.

इसके अलावा, कक्षा 12 संस्कृत की परीक्षा की तारीख में भी बदलाव किया गया है. पहले यह पेपर 10 मार्च 2026 को प्रस्तावित था, अब उसकी जगह 12 मार्च 2026 को दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक परीक्षा कराई जाएगी. समय वही रहेगा.

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल कुछ ही विषयों की परीक्षा तिथियों में बदलाव हुआ है, बाकी टाइम टेबल पहले की तरह रहेगा. ऐसे में स्टूडेंट अपनी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं.

प्रदेशभर के 8,000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक परीक्षाएं आयोजित होंगी. अनुमानित संख्या 52.3 लाख परीक्षार्थियों की है, जिसमें 27.5 लाख कक्षा 10 एवं 24.8 लाख कक्षा 12 के छात्र-छात्राएं शामिल हैं.

केंद्रों की व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के लिए सुविधाजनक माहौल रखा जा सके.

