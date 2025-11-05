UP Board Exam Date 2026: यूपी बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल, जानें कब से शुरू होंगे एग्जाम

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने वर्ष 2025–26 सत्र की हाईस्कूल (कक्षा 10) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12) परीक्षाओं का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है.आधिकारिक सूचना के अनुसार, दोनों परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी.

बोर्ड के मुताबिक, इस बार भी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जाएंगी. इसके लिए प्रदेशभर में हजारों परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.बोर्ड ने दोनों कक्षाओं की विषयवार परीक्षा तिथियों का विस्तृत टाइमटेबल भी जारी कर दिया है.

यूपी 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 -डेट और टाइम

यूपी बोर्ड हाईस्कूल (कक्षा 10) की परीक्षा वर्ष 2026 में बुधवार, 18 फरवरी से शुरू होगी.पहले दिन छात्रों की हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी.इस बार भी परीक्षा दो पालियों में होगी.पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक,जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी.

यूपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 - डेट और टाइम

इंटरमीडिएट (कक्षा 12) की परीक्षा की शुरुआत भी हिंदी विषय से ही होगी.परीक्षा का समय हाईस्कूल की तरह ही रहेगा-पहली शिफ्ट सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:00 से शाम 5:15 बजे तक है.

इस साल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में कुल 52,30,297 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे.अधिकारियों ने बताया कि यह संख्या पिछले साल की तुलना में करीब दो लाख कम है, यानी इस बार रजिस्ट्रेशन में गिरावट दर्ज की गई है.वर्ष 2025–26 सत्र के लिए कक्षा 9 से 12 तक कुल 1,01,76,431 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है.

UP Board Exam Date Sheet 2026: ऐसे डाउनलोड करें टाइमटेबल

-अगर आप यूपी बोर्ड की परीक्षा 2026 की डेटशीट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें

-सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं

-होम पेज पर दिए गए लिंक 'UP Board Exam Datesheet 2026' पर क्लिक करें.

-लिंक पर क्लिक करते ही एक PDF फाइल खुलेगी, जिसमें कक्षा 10 और 12 दोनों की पूरी परीक्षा तिथियां दी होंगी.

-इस PDF को अपने डिवाइस में डाउनलोड करें और जरूरत पड़ने पर इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें.



