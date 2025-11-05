scorecardresearch
 

Feedback

UP Board Exam Date 2026: यूपी बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल, जानें कब से शुरू होंगे एग्जाम

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने आगामी सत्र के लिए हाईस्कूल (कक्षा 10) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12) परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है.

Advertisement
X
इस बार भी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जाएंगी (Photo: ITG)
इस बार भी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जाएंगी (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने वर्ष 2025–26 सत्र की हाईस्कूल (कक्षा 10) और इंटरमीडिएट (कक्षा 12) परीक्षाओं का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है.आधिकारिक सूचना के अनुसार, दोनों परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी.

बोर्ड के मुताबिक, इस बार भी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जाएंगी. इसके लिए प्रदेशभर में हजारों परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.बोर्ड ने दोनों कक्षाओं की विषयवार परीक्षा तिथियों का विस्तृत टाइमटेबल भी जारी कर दिया है.

यूपी 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 -डेट और टाइम

सम्बंधित ख़बरें

बोर्ड ने परीक्षा को नकल-मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए नई नीति बनाई है. परीक्षा केंद्र तय करने की पूरी प्रक्रिया 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन चलेगी. ( Photo: AI Generated)
UP Board Exam 2026: अब CCTV कैमरों वाले स्कूल ही बनेंगे परीक्षा केंद्र 
UP Board Topper Mahak Jaiswal Celebrating
UP Board Result: 2018 में बहन टॉपर, अब महक को मिला पहला स्थान, पापा करते हैं मजदूरी 
UP Board Result 2025, upmsp.edu.in
UP Board Result 2025: नतीजे जारी, 10वीं में 90.11%, इंटरमीडिएट में 81.15% स्टूडेंट पास, ये रही टॉपर्स लिस्ट 
UP Board 12th Toppers 2025
यूपी बोर्ड 12वीं में इन छात्रों का बोलबाला, देखिए कौन हैं Top 10 स्टूडेंट्स 
UP बोर्ड रिजल्ट कब आएगा? ये है संभावित डेट, चेक हुईं 3 करोड़ से ज्यादा आंसरशीट्स 

यूपी बोर्ड हाईस्कूल (कक्षा 10) की परीक्षा वर्ष 2026 में बुधवार, 18 फरवरी से शुरू होगी.पहले दिन छात्रों की हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी.इस बार भी परीक्षा दो पालियों में होगी.पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक,जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी.

यूपी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 - डेट और टाइम

इंटरमीडिएट (कक्षा 12) की परीक्षा की शुरुआत भी हिंदी विषय से ही होगी.परीक्षा का समय हाईस्कूल की तरह ही रहेगा-पहली शिफ्ट सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:00 से शाम 5:15 बजे तक है.

Advertisement

इस साल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में कुल 52,30,297 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे.अधिकारियों ने बताया कि यह संख्या पिछले साल की तुलना में करीब दो लाख कम है, यानी इस बार रजिस्ट्रेशन में गिरावट दर्ज की गई है.वर्ष 2025–26 सत्र के लिए कक्षा 9 से 12 तक कुल 1,01,76,431 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है.

UP Board Exam Date Sheet 2026: ऐसे डाउनलोड करें टाइमटेबल

-अगर आप यूपी बोर्ड की परीक्षा 2026 की डेटशीट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें 

-सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं

-होम पेज पर दिए गए लिंक 'UP Board Exam Datesheet 2026' पर क्लिक करें.

-लिंक पर क्लिक करते ही एक PDF फाइल खुलेगी, जिसमें कक्षा 10 और 12 दोनों की पूरी परीक्षा तिथियां दी होंगी.

-इस PDF को अपने डिवाइस में डाउनलोड करें और जरूरत पड़ने पर इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें.
 

 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आर्थिक राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement