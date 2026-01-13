14 या फिर 15... कब है मकर संक्रांति की छुट्टी? इस दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

उत्तर भारत में मकर संक्रांति का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. उत्तर प्रदेश में इसे ‘खिचड़ी’ के नाम से जाना जाता है और यह लोगों की आस्था से जुड़ा बड़ा पर्व है. इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने मकर संक्रांति की छुट्टी को लेकर एक अहम फैसला लिया है. पहले यूपी के हॉलिडे कैलेंडर 2026 में मकर संक्रांति की छुट्टी 14 जनवरी को तय की गई थी. लेकिन ज्योतिषीय गणना और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के समय को देखते हुए सरकार ने अब यह छुट्टी 15 जनवरी 2026 कर दी है.

सरकारी आदेश क्या कहता है?

12 जनवरी 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, अब 14 जनवरी को मिलने वाला ‘सार्वजनिक अवकाश’ (Restricted Holiday) हटाकर 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) घोषित किया गया है. यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत लागू होगा. इसका मतलब है कि इस दिन उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे.

छुट्टी की तारीख क्यों बदली गई?

सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार, पंचांग और ज्योतिष के मुताबिक मकर संक्रांति का पुण्यकाल 15 जनवरी को बन रहा है. इसी कारण सरकार ने पहले से जारी अवकाश सूची में बदलाव करते हुए छुट्टी की तारीख बदली है.

ठंड और स्कूलों को भी मिला फायदा

इस समय उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घना कोहरा पड़ रहा है. लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर समेत कई जिलों में पहले ही कक्षा 8 तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं. अब मकर संक्रांति की छुट्टी 15 जनवरी होने से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों और शिक्षकों को भी राहत मिल गई है. कई जगहों पर फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं.कुल मिलाकर, योगी सरकार का यह फैसला लोगों की आस्था, मौसम की स्थिति और ज्योतिष मान्यताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिससे प्रदेशवासियों को त्योहार मनाने और ठंड से बचाव दोनों में सुविधा मिलेगी.

