Harvard में पढ़ाई करने जा रहे यहां के CM, कौन सा है वो कोर्स, जिसकी फीस है 10 लाख रुपये!

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी एक बार फिर चर्चा में हैं. दरअसल, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जनवरी 2026 में अमेरिका के प्रतिष्ठित हावर्ड कैनेडी स्कूल के खास लीडरशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जहां दुनिया भर के वरिष्ठ नेता आधुनिक समय की नेतृत्व चुनौतियों को समझेंगे और उनके समाधान पर चर्चा करेंगे. यह कार्यक्रम ‘Leadership for the 21st Century’ नाम से जाना जाता है और इसका आयोजन 25 से 30 जनवरी 2026 के बीच अमेरिका के कैम्ब्रिज में किया जाएगा. यह एक एक हफ्ते का कार्यकारी (Executive) शिक्षा कार्यक्रम है, जिसमें दुनिया के 20 से ज्यादा देशों से वरिष्ठ नेता और पेशेवर हिस्सा लेंगे.

क्या है इस हावर्ड प्रोग्राम की खासियत?

हावर्ड कैनेडी स्कूल के मुताबिक, यह कोर्स नेतृत्व को किसी पद से नहीं, बल्कि व्यवहार और जिम्मेदारी के रूप में सिखाता है. इसमें यह समझाया जाता है कि जब सिर्फ अधिकार काफी न हों, तब नेता लोगों को साथ लेकर मुश्किल समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं.

हावर्ड प्रोग्राम में क्या पढ़ाया जाएगा

इस कोर्स में असली जीवन से जुड़े केस स्टडी पढ़ाए जाते हैं. राजनीति, प्रशासन और समाज से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा होती है. अलग-अलग देशों और क्षेत्रों के अनुभव शेयर किए जाते हैं.

पढ़ाई कैसे होती है?

इस प्रोग्राम में पढ़ाई काफी गहन होती है. प्रतिभागियों को रोजाना क्लास में शामिल होना होता है. असाइनमेंट और होमवर्क करना होता है. ग्रुप प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है. हर सुबह छोटे ग्रुप में चर्चा से शुरुआत होती है, जहां सभी अपने काम से जुड़ी लीडरशिप चुनौतियों को शेयर करते हैं. इसका मकसद समस्याओं को नए नजरिए से समझना और बेहतर समाधान निकालना होता है.

किन लोगों के लिए है यह कोर्स?

हावर्ड के अनुसार, यह प्रोग्राम खास तौर पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और प्रशासनिक नेताओं, बड़ी कंपनियों के टॉप अधिकारी एनजीओ और गैर-लाभकारी संस्थाओं के प्रमुखों के लिए तैयार किया गया है.

कोर्स की फीस कितनी है?

इस कार्यक्रम की कुल फीस 12,900 अमेरिकी डॉलर (करीब 10–11 लाख रुपये) है. इसमें ट्यूशन फीस, हार्वर्ड कैंपस में रहने की सुविधा, पढ़ाई का पूरा मटेरियल,अधिकतर भोजन

क्यों है यह कार्यक्रम खास?

इस कोर्स को इस तरह बनाया गया है कि यह वास्तविक नेतृत्व के दबाव का अनुभव कराए. प्रतिभागियों को अपनी असली समस्याएं सामने रखनी होती हैं और यह समझना होता है कि बदलाव में क्या रुकावटें आ रही हैं. कोर्स पूरा होने पर प्रतिभागियों को हार्वर्ड का सर्टिफिकेट दिया जाता है. तेलंगाना सरकार के अनुसार, यह किसी मौजूदा भारतीय मुख्यमंत्री के लिए पहली बार होगा. हार्वर्ड का यह लीडरशिप प्रोग्राम वैश्विक स्तर पर नेतृत्व की समझ को मजबूत करने का एक बड़ा मंच है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की भागीदारी न सिर्फ उनके लिए, बल्कि भारत के लिए भी खास मानी जा रही है.

