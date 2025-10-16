scorecardresearch
 

Feedback

TET अनिवार्यता पर बड़ा फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी पीठ को भेजा, अब विस्तृत सुनवाई होगी

सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक योग्यता परीक्षा (TET) को अनिवार्य बनाने के अपने फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अब एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है.

Advertisement
X
TET अनिवार्यता को लेकर जल्द ही फैसला आ सकता है. (Photo: ITG)
TET अनिवार्यता को लेकर जल्द ही फैसला आ सकता है. (Photo: ITG)

पूरे देश में पहली से आठवीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ाने वाले सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए शिक्षक योग्यता परीक्षा यानी टीईटी अनिवार्य करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ सुनवाई करेगी.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि इस याचिका में कई कानूनी प्रश्न और पहलू हैं. लिहाजा ये पीठ इस मामले को ऐसे ही अन्य समान मामलों के साथ सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस के पास अग्रसारित करती है. ताकि बड़ी पीठ का गठन कर इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तृत सुनवाई के बाद उन वैधानिक प्रश्नों के उत्तर दिए जा सके.

इससे पहले हुई थी सुनवाई

सम्बंधित ख़बरें

देश में मृत्युदंड के तरीके पर बहस क्यों?
समय के साथ सोच नहीं बदली... सजा-ए-मौत पर केंद्र की किस दलील पर SC ने ऐसा कहा? 
It is essential to maintain a balance between tradition and the environment.
'दिल से धन्यवाद...' ग्रीन पटाखों को लेकर आए सुप्रीम फैसले पर बोली CM रेखा गुप्ता 
Delhi India Gate
Green Firecrackers पर SC का बड़ा फैसला 
लेह के मजिस्ट्रेट का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा
'पति को 'लट्टू' की तरह नहीं नचाना चाहिए पत्नी को', सुप्रीम कोर्ट की सेपरेशन केस में टिप्पणी 
green patakha explained what benefits how differenct?
Green Crackers का मतलब जानें, Delhi के लिए क्यों खास? 

इससे पहले उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों में टीईटी की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे इम्तिहान पूरे देश में कराने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने इस मामले में अपना निर्णय सुनाया.

Advertisement

क्या है TET का नियम?

इसके अनुसार कक्षा 1 से 8 तक छात्रों को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है. यह नियम 2011 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर लागू होता है, जिन्होंने टीईटी पास नहीं किया है. उन्हें दो साल के भीतर टीईटी पास करना होगा वरना उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी होगी। जो शिक्षक सेवानिवृत्ति के करीब हैं और जिनकी नौकरी पांच साल से कम बची है, उन्हें इस नियम में छूट दी गई है. लेकिन अगर उन्हें पदोन्नति यानी प्रमोशन चाहिए तो टीईटी पास करना होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement