SSC CGL टियर 2 परीक्षा के लिए तारीखों का ऐलान, यहां करें चेक

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि CGL टियर 2 के लिए परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक एग्जाम 18 और 19 जनवरी, 2026 को देशभर के निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. इस एग्जाम में सिर्फ वहीं लोग शामिल होंगे, जिन्होंने टियर 1 पेपर पास किया है. 18 दिसंबर को टियर 1 का रिजल्ट घोषित किया गया था.

और पढ़ें

आयोग की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस (पेपर1, सेक्शन1), इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस (पेपर1, सेक्शन2), कंप्यूटर नॉलेज (पेपर2, सेक्शन3) और स्टैटिस्टिक्स (पेपर 2) की परीक्षा 18 जनवरी, 2026 को आयोजित करवाई जाएगी. वहीं, स्किल टेस्ट (पेपर1, सेक्शन 4) 19 जनवरी, 2016 को होगा.

एग्जाम में कितने उम्मीदवार होंगे शामिल?

बता दें कि SSC CGL टियर 2 के एग्जाम में कुल 1,39,395 उम्मीदवार शामिल होंगे. लेकिन 49 उम्मीदवारों के नतीजों को किसी कारण के चलते रोक दिया गया है. वहीं, 5 उम्मीदवारों पर बैन के चलते नतीजे घोषित नहीं किए गए.

इतने पोस्ट के लिए होगी परीक्षा

SSC CGL के जरिए ग्रुप B और C के लिए कुल 14,582 पदों पर एग्जाम आयोजित होगी. इस पोस्ट के कुल तीन पेपर होंगे, जो अलग-अलग पोस्ट के लिए होंगे. पेपर 1 सभी उम्मीदवारों के लिए जरूरी है. वहीं, पेपर 2 जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर उम्मीदवारों के लिए और पेपर 3 असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जरूरी है.

Advertisement

क्या है CGL का पेपर पैटर्न?

बता दें कि टियर 2 पेपर 1 को तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया है. इसमें पहला सेक्शन मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए है, जिसमें 60 सवाल पूछे जाएंगे, जो 180 नंबर का होगा. सेक्शन 2 में इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस को शामिल किया गया है. इसमें कुल 70 सवाल शामिल हैं , जो 210 नंबर के होंगे. सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज और डेटा एंट्री स्पीड का इवैल्यूएशन किया जाएगा. इसमें मॉड्यूल 1 20 नंबर का है और मॉड्यूल 2 में बिना सवालों के एक डेटा एंट्री टास्क को शामिल किया गया है.

पेपर 2 पर भी करना होगा फोकस

वहीं, पेपर 2 में स्टैटिस्टिक्स पर ध्यान देना अनिवार्य है. इसमें 100 सवाल हैं, जो 200 नंबर के हैं. लेकिन पेपर 3 में जनरल स्टडीज शामिल है, जिसमें 100 सवाल होंगे, जो 200 नंबर के होंगे.



---- समाप्त ----