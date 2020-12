IIT Global Summit को आज संबोधित करेंगे PM मोदी, इस विषय पर रखेंगे विचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज PanIIT USA द्वारा आयोजित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT-2020) ग्लोबल समिट को संबोधित करेंगे. समिट में वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य, आवास संरक्षण और सार्वभौमिक शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा. इसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी की गई है. इस वर्ष की समिट की थीम है 'The Future is Now'. भविष्‍य को बेहतर बनाने के प्रयासों पर प्रधानमंत्री छात्रों के सामने अपनी बात रखेंगे.

देखें: आजतक LIVE TV

केन्‍द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्विटर के माध्‍यम से इसकी जानकारी दी है. उन्‍होंने अपने ट्वीट में बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 04 दिसंबर को रात 9.30 बजे IIT 2020 ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे. उन्‍होंने कहा कि इस मौके पर इनोवेशन के माध्यम से वैश्विक स्थिरता के लिए एक लचीला रास्ता तैयार करने पर चर्चा की जाएगी. उन्‍होंने छात्रों से इस वर्चुअल मीट में जुड़ने की भी अपील की.

You are invited!

Hon'ble Prime Minister of India Shri @narendramodi ji will be e-inaugurating the #IIT2020 Global Summit tomorrow at 9.30 PM IST.

Join the discussion on crafting a resilient path to global #sustainability through #innovation. pic.twitter.com/QbMq76yNCV