अमेरिका के इस कॉलेज को मिला है इंडियन कपल का नाम, जानें क्यों बदला संस्थान का नाम

न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का नाम 2015 में चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन और रंजन टंडन के सम्मान में बदल दिया गया था. जब इस भारतीय-अमेरिकी दंपत्ति ने यूनिवर्सिटी को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऐतिहासिक दान दिया था.

यह दान अमेरिका में किसी इंजीनियरिंग स्कूल को दिए गए अब तक के सबसे बड़े दान में से एक था. इस नाम परिवर्तन से NYU टंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना हुई, जो विश्वविद्यालय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इस दान को प्रौद्योगिकी और शिक्षा के माध्यम से भविष्य के इनोवेटर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स को सशक्त बनाने के लिए टंडन परिवार की प्रतिबद्धता बताई

कौन हैं चंद्रिका टंडन

मैकिन्से एंड कंपनी की पूर्व पार्टनर चंद्रिका टंडन ने टंडन कैपिटल एसोसिएट्स की स्थापना की और दान के बाद से ही एनवाईयू के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं. वह एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करती हैं और एनवाईयू टंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट ग्लोबल काउंसिल दोनों की अध्यक्ष हैं.

शैक्षणिक क्षेत्र के अलावा, वह कृष्णमूर्ति टंडन फाउंडेशन के माध्यम से परोपकारी प्रयासों का नेतृत्व भी करती हैं. वह एक कुशल संगीतकार भी हैं, जिन्होंने 2025 में अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था. चंद्रिका पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंद्रा नूयी की बहन भी हैं.

क्या है रंजन टंडन का योगदान

आईआईटी कानपुर और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र रंजन टंडन, लिब्रा एडवाइजर्स के संस्थापक और अध्यक्ष हैं. 1990 में एक हेज फंड के रूप में शुरू किया गया लिब्रा अब एक मजबूत निवेश ट्रैक रिकॉर्ड वाले पारिवारिक कार्यालय के रूप में विकसित हो चुका है. उनका पेशेवर करियर वित्त और वैश्विक संचालन में वरिष्ठ पदों तक फैला हुआ है.

उनका करियर वैश्विक वित्त और संचालन में नेतृत्वकारी भूमिकाओं तक फैला हुआ है. अपनी पेशेवर यात्रा के साथ-साथ, वे एक सक्रिय परोपकारी व्यक्ति भी रहे हैं और दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में योगदान देते रहे हैं.

एनवाईयू ने कहा है कि टंडन दंपति का दान उन्नत अनुसंधान को वित्तपोषित करने, शीर्ष स्तरीय वैश्विक संकाय को आकर्षित करने और योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के अवसरों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण रहा है.

