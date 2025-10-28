देश के 8000 स्कूल... जहां नहीं हुआ एक भी एडमिशन, पढ़ाने के लिए हैं 20 हजार टीचर्स!

भारत में लगभग 8000 स्कूल ऐसे हैं जहां सत्र 2024-25 के दौरान किसी भी छात्र ने एडमिशन नहीं लिया. शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इन सभी स्कूलों में भले ही किसी छात्र का एडमिशन नहीं हुआ, लेकिनइस दौरान 20,817 शिक्षकों को वेतन मिलता रहा.

केवल पश्चिम बंगाल में 3 हजार स्कूल

ऐसे जीरो एनरोलमेंट स्कूलों की संख्या पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है. यहां 3,812 स्कूलों में 17,965 शिक्षक नौकरी कर रहे हैं. तेलंगाना 2,245 स्कूलों में कार्यरत 1,016 शिक्षकों के साथ दूसरे नंबर पर है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में 463 स्कूलों के 223 शिक्षक ‘पढ़ा’ रहे हैं. लिस्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 81 ऐसे स्कूल हैं.

पिछले साल के 12,954 जीरो एनरोलमेंट स्कूलों के मुकाबले इस बार इस संख्या में 38 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है. इस बार सरकारी रिकॉर्ड में ऐसे केवल 7,993 स्कूल दर्ज हुए.

इन राज्यों में नहीं एक भी जीरो एनरोलमेंट स्कूल

वहीं कुछ राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश (union territories) ऐसे भी हैं जहां जीरो एनरोलमेंट स्कूल नहीं हैं. इन राज्यों में हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, असम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं. इसके अलावा दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा-नगर हवेली, अंडमान और निकोबार, और दमन-दीव जैसे केंद्र-शासित प्रदेश भी गिनती में हैं.

मंत्रालय का आदेश

मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि शिक्षा स्टेट लिस्ट का विषय है, इसलिए इन राज्यों को इस समस्या से जल्द ही निपटने को कहा गया है. कुछ स्कूलों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों के स्टाफ का विलय (merge) किया है.

राज्यों की प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने उन सभी संबद्ध (affiliated) स्कूलों की मान्यता रद्द करने की घोषणा की है, जहां लगातार तीन शैक्षिक सत्रों से छात्र नामांकन शून्य रहा है.

सिंगल-टीचर स्कूलों का डेटा

इसके अलावा डेटा में देश के सिंगल-टीचर स्कूलों पर भी जानकारी दी गई है. इसके अनुसार भारत में 1 लाख से ज्यादा सिंगल-टीचर स्कूल है, जिनमें 33 लाख से ज्यादा छात्र नामांकित हैं. हालांकि साल 2022-23 के 1,18,190 स्कूलों से इनकी संख्या घटकर 2023-24 में 1,10,971 हो गई है.

ऐसे स्कूलों के मामले में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और लक्षद्वीप हैं. वहीं सिंगल-टीचर स्कूलों में नामांकन की लिस्ट में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है. उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का नंबर आता है.

