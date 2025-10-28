scorecardresearch
 

Feedback

देश के 8000 स्कूल... जहां नहीं हुआ एक भी एडमिशन, पढ़ाने के लिए हैं 20 हजार टीचर्स!

भारत में हजारों ऐसे स्कूल हैं, जहां 2024-25 के दौरान किसी भी छात्र ने एडमिशन नहीं लिया. लेकिन, इन स्कूलों में 20 हजार से ज्यादा टीचर्स को सैलरी दी जा रही है.

Advertisement
X
जीरो एनरोलमेंट स्कूलों की संख्या में साल 2023-24 के मुकाबले 38 प्रतिशत की गिरावट आई है. (फोटो-ITG)
जीरो एनरोलमेंट स्कूलों की संख्या में साल 2023-24 के मुकाबले 38 प्रतिशत की गिरावट आई है. (फोटो-ITG)

भारत में लगभग 8000 स्कूल ऐसे हैं जहां सत्र 2024-25 के दौरान किसी भी छात्र ने एडमिशन नहीं लिया. शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इन सभी स्कूलों में भले ही किसी छात्र का एडमिशन नहीं हुआ, लेकिनइस दौरान 20,817 शिक्षकों को वेतन मिलता रहा. 

केवल पश्चिम बंगाल में 3 हजार स्कूल

ऐसे जीरो एनरोलमेंट स्कूलों की संख्या पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है. यहां 3,812 स्कूलों में 17,965 शिक्षक नौकरी कर रहे हैं. तेलंगाना 2,245 स्कूलों में कार्यरत 1,016 शिक्षकों के साथ दूसरे नंबर पर है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में 463 स्कूलों के 223 शिक्षक ‘पढ़ा’ रहे हैं. लिस्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 81 ऐसे स्कूल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

कोलकाता में महिला से छेड़खानी मामले में पुलिस ने शुरू की जांच. (Photo: Representational )
कोलकाता: नाइट क्लब में महिला से छेड़खानी, विरोध करने पर पीटा  
1 crore illegal voters in Bengal? BJP and TMC clash on SIR.
आज से SIR का दूसरा चरण, कौन-कौन से राज्य विरोध में? देखें 
बीजेपी लीडर ने टीएमसी पर बोला हमला. (Photo: X/@@paulagnimitra1)
'ओडिशा रेप केस पर चुप क्यों?', बीजेपी नेता ने शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद पर साधा निशाना 
Gyanesh Kumar
ममता की चेतावनी और TMC की धमकियों के बीच बंगाल में कैसे होगा SIR? चुनाव आयोग ने दिया जवाब 
Supreme Court
बंगाल की बड़ी जीत: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर शुरू हो मनरेगा, केंद्र की अर्जी खारिज 

पिछले साल के 12,954 जीरो एनरोलमेंट स्कूलों के मुकाबले इस बार इस संख्या में 38 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है. इस बार सरकारी रिकॉर्ड में ऐसे केवल 7,993 स्कूल दर्ज हुए.

इन राज्यों में नहीं एक भी जीरो एनरोलमेंट स्कूल

वहीं कुछ राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश (union territories) ऐसे भी हैं जहां जीरो एनरोलमेंट स्कूल नहीं हैं. इन राज्यों में हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, असम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं. इसके अलावा दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा-नगर हवेली, अंडमान और निकोबार, और दमन-दीव जैसे केंद्र-शासित प्रदेश भी गिनती में हैं.

Advertisement

मंत्रालय का आदेश

मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि शिक्षा स्टेट लिस्ट का विषय है, इसलिए इन राज्यों को इस समस्या से जल्द ही निपटने को कहा गया है. कुछ स्कूलों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों के स्टाफ का विलय (merge) किया है.

राज्यों की प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने उन सभी संबद्ध (affiliated) स्कूलों की मान्यता रद्द करने की घोषणा की है, जहां लगातार तीन शैक्षिक सत्रों से छात्र नामांकन शून्य रहा है.

सिंगल-टीचर स्कूलों का डेटा

इसके अलावा डेटा में देश के सिंगल-टीचर स्कूलों पर भी जानकारी दी गई है. इसके अनुसार भारत में 1 लाख से ज्यादा सिंगल-टीचर स्कूल है, जिनमें 33 लाख से ज्यादा छात्र नामांकित हैं. हालांकि साल 2022-23 के 1,18,190 स्कूलों से इनकी संख्या घटकर 2023-24 में 1,10,971 हो गई है.

ऐसे स्कूलों के मामले में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और लक्षद्वीप हैं. वहीं सिंगल-टीचर स्कूलों में नामांकन की लिस्ट में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है. उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का नंबर आता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement