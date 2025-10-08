NEET PG उम्मीदवारों का डेटा लीक? एडमिशन दलालों के कॉल से छात्र परेशान, NBE पर उठे सवाल

NEET PG Candidates Data Leak: राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर (NEET PG) में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के लंबे इंतज़ार और कई बार टलने के बीच, कुछ उम्मीदवारों ने बताया है कि उन्हें एडमिशन काउंसलरों के फ़ोन और संदेश आ रहे हैं, जो उन्हें एमडी या एमएस (डॉक्टर ऑफ़ मेडिसिन या मास्टर ऑफ़ सर्जरी) की सीटें फ़ीस देकर दिलाने का वादा कर रहे हैं.

कई छात्रों ने X, टेलीग्राम और रेडिट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट करके सवाल उठाया है कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) और नेशनल बोर्ड ऑफ़ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) द्वारा आयोजित केंद्रीकृत काउंसलिंग की नियमित प्रवेश प्रक्रिया से हटकर निजी संस्थाओं ने कैसे उनका डेटा हासिल करके प्रवेश प्राप्त किया.

सीट दिलवाने का वादा कर रहे काउंसलर्स

नीट पीजी परीक्षा देने वाले एक छात्र ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "पिछले कुछ दिनों से मुझे नीट पीजी काउंसलरों के फ़ोन आ रहे हैं. उन्हें मेरा फ़ोन नंबर कैसे मिला? कई वेबसाइटें नीट पीजी 2025 के छात्रों का डेटाबेस बेच रही हैं, जो पूरी तरह से निजता का उल्लंघन है. एनबीई और अन्य हितधारकों को इस डेटा को लीक करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करनी चाहिए."

"एक अन्य छात्र ने रेडिट पर पोस्ट किया, "अभी-अभी एक टेलीग्राम चैनल पर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चला जो नीट पीजी 2025 के छात्रों का सारा डेटा 15 हज़ार डॉलर में बेच रहा है. ज़्यादा जानकारी के लिए, मैंने मैसेज करके बताया कि मैं पीजी काउंसलिंग के लिए एक कंसल्टेंसी फ़र्म में काम करता हूं. मैंने उससे और जानकारी मांगी और कहा कि मैं नौकरी देने को तैयार हूं. मैंने जानकारी की पुष्टि के लिए उसे अपनी रैंक बताई. पता चला कि उसके पास सही जानकारी है. उसके पास मौजूद सारी जानकारी सही थी. उसके पास मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, राज्य वगैरह था."

उम्मीदवारों का डेटाबेस 3,000 रुपये से 8,500 रुपये में ऑनलाइन बिका

नीट पीजी और छात्र डेटा से संबंधित शब्दों का उपयोग करके वेब पर खोज करने पर, indianexpress.com को ऑनलाइन सामान के रूप में पैक किए गए 'नीट पीजी 2025 छात्र डेटाबेस' की कई सूचियाँ मिलीं, जिनकी कीमतें 3,000 रुपये से 8,500 रुपये के बीच थीं। कुछ दस्तावेज़ों को केवल नमूना डेटा डाउनलोड करके आसानी से प्राप्त किया जा सकता है.

indianexpress.com द्वारा प्राप्त ऐसे ही एक नमूना डेटा में निम्नलिखित नाम शामिल थे. 201 छात्रों के फ़ोन नंबर, पीजी रोल नंबर, शहर, राज्य, पिता का नाम और ईमेल आईडी सहित सभी जानकारी उपलब्ध थी. इस डेटा में प्रत्येक छात्र के अंक और रैंक भी थे। यही पूरा दस्तावेज़ 3,599 रुपये में बेचा जा रहा है.

NEET PG 2025 के उम्मीदवारों का डेटा लीक हुआ है या नहीं, यह जांचने के लिए इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ नंबरों पर कॉल किया. जिन छात्रों से बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्होंने इस साल परीक्षा दी थी, लेकिन उन्हें किसी डेटा लीक के बारे में जानकारी नहीं थी. जब इस बारे में NBEMS (National Board of Examinations in Medical Sciences) के एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उनकी संस्था का काम केवल **परीक्षा कराना और परिणाम घोषित करना है.

क्या बोले मेडिकल काउंसिल के अधिकारी

इसके बाद NBEMS यह परिणाम डेटा DGHS की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) को भेजता है ताकि 50% अखिल भारतीय कोटा की सीटों की काउंसलिंग हो सके. बाकी राज्यों की सीटों के लिए भी यह डेटा राज्यों को MCC के माध्यम से दिया जाता है.यह डेटा पासवर्ड से सुरक्षित पेन ड्राइव में भेजा जाता है और पासवर्ड को सीलबंद लिफाफे में अलग से दिया जाता है ताकि सुरक्षा बनी रहे.

अधिकारी ने कहा कि अगर कहीं डेटा लीक हुआ है, तो वह NBEMS से बाहर की किसी प्रक्रिया में हुआ होगा, क्योंकि NBEMS खुद डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखता है.

एक अन्य 'X' उपयोगकर्ता 'डॉ. विशाल एमडी' ने दावा किया कि नीट पीजी छात्रों का व्यक्तिगत डेटा, जिसमें उनकी एप्लिकेशन आईडी, ईमेल आईडी, संपर्क नंबर और रोल नंबर शामिल हैं, ऑनलाइन बेचा जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, "विश्वास का कितना भयानक उल्लंघन! एनएमसी पर शर्म आती है, इसमें शामिल आईटी कंपनी पर भी शर्म आती है। यह छात्रों की निजता और मेहनत के साथ सरासर विश्वासघात है और फिर भी, एनएमसी खुद को एक पारदर्शी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था कहने की हिम्मत रखती है."

