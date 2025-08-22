scorecardresearch
 

Feedback

NCERT किताबों से 2025 में किन-किन चैप्टर्स को हटाया गया और किन्हें शामिल किया गया है?

एनसीईआरटी (NCERT) ने वर्ष 2025 में अपनी पाठ्यपुस्तकों में बड़े बदलाव किए हैं, खासकर कक्षा 7, 8 और 12 की इतिहास की किताबों में. इन बदलावों के तहत मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, टीपू सुल्तान, हैदर अली, और एंग्लो-मैसूर युद्ध जैसे ऐतिहासिक विषयों को हटा दिया गया है.

Advertisement
X
साल 2025 में NCERT की किताबों से कई चैप्टर्स को हटाया गया है. (Photo: Pixabay)
साल 2025 में NCERT की किताबों से कई चैप्टर्स को हटाया गया है. (Photo: Pixabay)

हाल के वर्षों में NCERT (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) ने अपनी पाठ्यपुस्तकों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, ताकि शिक्षा प्रणाली को अधिक समकालीन और समग्र बनाया जा सके. खासकर इतिहास विषय में कक्षा 7 और 8 की किताबों में बड़े स्तर पर संशोधन देखने को मिला है. वर्ष 2025 में जारी नई किताबों में मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत जैसे ऐतिहासिक टॉपिक्स को पाठ्यक्रम से हटाकर विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय इतिहास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का अवसर दिया गया है. आइए जानते हैं एनसीईआरटी की किताब से साल 2025 से क्या-क्या हटाया गया है.

ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ेंगे बच्चे

NCERT की किताबों में अब बच्चे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ेंगे. नये मॉड्यूल के अनुसार इसमें न सिर्फ हमले और जवाबी कार्रवाई का जि‍क्र है, बल्कि बताया गया है कि यह ऑपरेशन भारत के लिए सम्मान और संकल्प का प्रतीक क्यों है. मॉड्यूल में साफ लिखा गया है कि पाकिस्तान ने भले ही पहलगाम आतंकी हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया हो, लेकिन ये हमला सीधे उसकी सेना और सियासी लीडरशिप के आदेश पर हुआ था. 

सम्बंधित ख़बरें

स्कूल मे सिलेबस में शामिल की जाएगी शिबू सोरेन की जीवनी
झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, क्लास 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी शिबू सोरेन की जीवनी 
Operation Sindoor in NCERT Syllabus
NCERT ने जारी किया स्पेशल मॉड्यूल, स्कूल की किताबों में होगा पहलगाम हमले का जिक्र 
एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर गरमाई सियासत (File: ITG)
NCERT की किताब में बंटवारे के कारणों पर घमासान, कांग्रेस-सपा और बीजेपी ने क्या कहा? 
ncert new module
NCERT के विभाजन के चैप्टर पर सियासी घमासान! देखें शंखनाद 
Controversy over NCERT module: New debate on the causes of partition.
NCERT मॉड्यूल पर सियासी घमासान! बंटवारे पर नए दावे, कांग्रेस-जिन्ना पर वार 

मुगलों के चैप्टर्स हटाए गए

दिल्ली की NCERT की नई पाठ्यपुस्तकों में कक्षा 7 की किताबों से मुगल और दिल्ली सल्तनत के चैप्टर्स हटा दिए गए हैं. इन बदलावों के तहत नए अध्यायों में भारतीय राजवंश, 'पवित्र भूगोल', महाकुंभ और सरकारी योजनाओं पर जोर दिया गया है. 'Exploring Society: India and Beyond' नाम के सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में नए अध्याय शामिल हैं जो प्राचीन भारतीय राजवंशों जैसे मगध, मौर्य, शुंग और सातवाहन पर केंद्रित हैं.

Advertisement

टीपू सुल्तान के बारे में नहीं पढ़ेंगे बच्चे

कक्षा 12 की किताब से किंग्स एंड क्रॉनिकल्स: द मुगल कोर्ट्स चैप्टर भी हटा दिया गया है,जो पहले मुगल शासन और उनकी संस्कृति को समझाने के लिए था. एसीईआरटी ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की नई किताब में टीपू सुल्तान, हैदर अली और 18वीं शताब्दी के एंग्लो-मैसूर युद्ध जैसे विषय नहीं शामिल किए गए हैं. 

सरकारी योजनाओं के बारे में भी पढ़ाया जाएगा

पाठ्यपुस्तक में सरकारी योजनाओं जैसे 'मेक इन इंडिया', 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', और 'अटल सुरंग' को भी शामिल किया गया है. भारत के संविधान पर एक अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को नागरिकों के मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया.

महाकुंभ को भी किताबों में जोड़ा गया

महाकुंभ मेला, जो इस साल प्रयागराज में आयोजित हुआ, उसे भी पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस में लगभग 660 मिलियन यानी 66 करोड़ लोग शामिल हुए थे. नई पाठ्यपुस्तक में 'पवित्र भूगोल' नाम के अध्याय भी शामिल हैं जिसमें भारत के पवित्र स्थानों और तीर्थयात्राओं के बारे में विस्तार से बताया गया है. इसमें 12 ज्योतिर्लिंग, चार धाम यात्रा, और शक्ति पीठों का वर्णन किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement