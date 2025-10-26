scorecardresearch
 

JEE Mains 2026 registration: जल्द शुरू होगा जेईई मेन्स 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, जानें प्रोसेस

इस बार जेईई मेन्स में दो परीक्षाएं आयोजित होंगी. पहली परीक्षा जनवरी और दूसरी अप्रैल में होगी. आधिकारिक वेबसाइट पर 19 अक्टूबर को जारी किए गए एक नोटिस में यह जानकारी दी गई.

पेपर 1 एनआईटी, आईआईटी समेत सरकारी कॉलेजों में बी.ई और बी.टेक और पेपर 2 बी.आर्क और बी.प्लानिंग कोर्सेज के लिए कराया जाएगा. (फोटो- ITG)
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (जेईई) मेन्स 2026 के लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर सकती है. अभ्यर्थियों को इसके लिए एनटीए जेईई की आधिकारिक वेबसाइट www.jeemain.nta.nic.in पर आवेदन करना होगा.

इस बार मेन्स में दो पेपर

19 अक्टूबर, 2025 को जारी हुए आधिकारिक नोटिस के मुताबिक इस बार जेईई मेन्स परीक्षा का आयोजन दो सत्रों में होगा. पहले सत्र की परीक्षा 21 जनवरी से 30 जनवरी, 2026 तक कराई जाएगी. वहीं दूसरे सत्र की परीक्षा 1 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2026 तक आयोजित होगी.

कुल दो पेपर होंगे. पेपर 1 एनआईटी, आईआईटी, केंद्र सरकार द्वारा फंडेड तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) और राज्य सरकार द्वारा फंडेड संस्थानों और यूनिवर्सिटीज में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बी.ई) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बी.टेक) जैसे इंजीनियरिंग कोर्सेज में प्रवेश के लिए होगा. पेपर 2 बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (बी.आर्क) और बैचलर ऑफ प्लानिंग (बी.प्लानिंग) कोर्सेज में प्रवेश के लिए कराया जाएगा.

यह है आवेदन प्रक्रिया

जेईई मेन्स 2026 की पहले सत्र की परीक्षा के लिए एप्लीकेशन अक्टूबर में ही जारी कर दी जाएगी. वहीं दूसरे सत्र की परीक्षा के लिए आवेदन जनवरी 2026 में शुरू होंगे. आवेदन करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें-

  • जेईई मेन्स की आधिकारिक वेबसाइट www.jeemain.nta.nic.in. पर जाकर JEE Mains Registration 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • वेबसाइट पर रजिस्टर करें.
  • एप्लीकेशन फॉर्म में सभी आवश्यक डिटेल्स और जरूरी डॉक्युमेंट्स की कॉपी अपलोड करें.ट
  • आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट कर दें और उसे डाउनलोड कर लें.

आवेदन शुल्क की जानकारी बाद में वेबसाइट पर दी जाएगी. इसके अलावा वेबसाइट पर आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर 29 सितंबर, 2025 को एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी.

