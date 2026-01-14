scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जेईई मेन 2026 का शेड्यूल जारी, दोनों सत्रों का कार्यक्रम जारी, जानें कब होगी परीक्षा

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2026 के लिए जनवरी और अप्रैल दोनों सत्रों का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है. इसके साथ ही छात्रों के लिए शहर की सूचना पर्ची भी उपलब्ध करा दी गई है.

Advertisement
X
जेईई मेन में कट ऑफ हर साल बदलता है. ( Photo: Pixabay)
जेईई मेन में कट ऑफ हर साल बदलता है. ( Photo: Pixabay)

JEE Main 2026: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने सत्र 1 और सत्र 2 दोनों के लिए जेईई मेन 2026 परीक्षा का आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया है. सत्र 1 की परीक्षाएं जनवरी 2026 में और सत्र 2 की परीक्षाएं अप्रैल 2026 में आयोजित की जाएंगी. परीक्षा तिथि के साथ-साथ, एनटीए ने उम्मीदवारों को शहर की सूचना पर्ची भी जारी करना शुरू कर दिया है.

जईई मेन 2026 – पूरी जानकारी
जेईई मेन (Joint Entrance Examination – Main) भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है. इसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) आयोजित करती है. यह परीक्षा बी.टेक/बी.ई. प्रोग्राम के लिए होती है. अच्छे अंक आने पर छात्र जेईई एडवांस 2026 देने के लिए पात्र बनते हैं.

2. परीक्षा सत्र
सत्र 1: 21-30 जनवरी 2026
सत्र 2: 1-10 अप्रैल 2026

दोनों सत्रों में परीक्षा देने वाले छात्र अपने अंकों में सुधार भी कर सकते हैं.

3. कौन दे सकता है परीक्षा
12वीं पास या पास होने वाले छात्र (2024, 2025 या 2026 में) कोई उम्र सीमा नहीं है, लेकिन अधिकतम संख्या में प्रयास तीन वर्ष तक ही मान्य हैं.

4. परीक्षा का पैटर्न
परीक्षा का पैटर्न ऑनलाइन (Computer Based Test) होगा. इस परीक्षा में भौतिकी (Physics), रसायन विज्ञान (Chemistry), गणित (Mathematics) से सवाल पूछे जाएंगे.  कुल प्रश्नों की संख्या 90 (प्रत्येक विषय में 30 प्रश्न) होगी. क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे. परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा. प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक, गलत उत्तर के लिए -1 अंक मिलेंगे. जेईई मेन में कट ऑफ हर साल बदलता है. सामान्य रूप से, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए 90+% अंक जरूरी हैं.

Advertisement

6. फॉर्म और फीस
पंजीकरण शुरू: 31 अक्टूबर 2025
आवेदन की अंतिम तिथि: 27 नवंबर 2025
फीस: सामान्य/ओबीसी ₹650, SC/ST/PwD ₹325
फॉर्म सुधार: 1-2 दिसंबर 2025

तैयारी के लिए टिप्स
12वीं CBSE/राज्य बोर्ड के Physics, Chemistry, Mathematics का पूरा सिलेबस
हर सत्र से पहले NTA मॉक टेस्ट जरूर दें.
दिन में कम से कम 2-3 घंटे सिर्फ रिवीजन के लिए रखें.
हर विषय को बराबर समय दें.
पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement