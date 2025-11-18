IIT दिल्ली के पहले साल के B.Tech छात्रों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इनोवेशन की कोई उम्र नहीं होती. संस्थान में आयोजित मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन शो 2025 में करीब 700 छात्रों ने कुल 140 से अधिक रिसर्च-आधारित प्रोटोटाइप पेश किए जिनका मकसद रोजमर्रा की समस्याओं के लिए स्मार्ट सोल्यूशन तैयार करना था.

ये प्रदर्शन उन छात्रों द्वारा किया गया जिन्होंने 'MEP1001: Manufacturing for Product Innovation' कोर्स पूरा किया. इस शो का आयोजन IIT दिल्ली के लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में हुआ जहां छात्रों के प्रोजेक्ट्स ने फैकल्टी, विशेषज्ञों और विजिटर्स का ध्यान खींचा.

IIT दिल्ली के डायरेक्टर प्रो. रंगन बनर्जी ने छात्रों की तारीफ करते हुए कहा कि हम छात्रों को करके सीखने का माहौल देते हैं. ये शो उनकी क्रिएटिविटी और क्षमता की झलक है. ये युवा इनोवेटर्स भविष्य में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान देंगे.

कोर्स कोऑर्डिनेटर प्रो. सुनील झा ने कहा कि ये कार्यक्रम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट डिजाइन के भविष्य की दिशा दिखाता है जो IIT दिल्ली के लैब्स से निकलकर वास्तविक दुनिया में जाएगा.

स्मार्ट डस्टबिन और इलेक्ट्रिक साइकिल...

शो में आठ अलग-अलग कैटेगिरीज में प्रोजेक्ट दिखाए गए लेकिन मेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल सेक्शन के दो इनोवेशन खासकर स्मार्ट डस्टबिन और इलेक्ट्रिक साइकिल ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा.

क्या है स्मार्ट डस्टबिन

मेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में बनाए गए इस स्मार्ट डस्टबिन में ऑटो-ओपनिंग सिस्टम, वेस्ट सेग्रेगेशन और सेंसर-आधारित सफाई मैनेजमेंट जैसी खूबियां शामिल थीं. इसका उद्देश्य घरों और सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता को आसान बनाना है.

इलेक्ट्रिक साइकिल

मैकेनिकल सेक्शन में पेश की गई इलेक्ट्रिक साइकिल छात्रों की सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की समझ को दिखाती है. कम ऊर्जा खपत और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ ये व्यक्तिगत मोबिलिटी के लिए एक किफायती विकल्प के रूप में उभरी.

ये इनोवेशन भी रहे खास

ऑटोमैटिक वॉटर टाइमर विद रेन सेंसर

IoT डोर लॉक और होम ऑटोमेशन सॉल्यूशंस

फिटनेस वॉच, डिजिटल BP मॉनिटर और IoT पल्स ऑक्सीमीटर

हैंड-पावर्ड पोर्टेबल वॉशिंग मशीन

फ्लोर क्लीनिंग रोबोट और रिवर सरफेस वेस्ट क्लीनिंग मशीन

PET बोतलों से 3D प्रिंटर फिलामेंट बनाने वाली मशीन

बता दें कि इवेंट में बड़े पैमाने के दो मेगा प्रोजेक्ट्स ओपन आर्म प्रोजेक्ट और ह्यूमन लाइक एंथ्रोपोमॉर्फिक फेस एंड हैंन ने फ्यूचर रोबोटिक्स की मजबूत झलक दी. IIT दिल्ली का ये इनोवेशन शो न सिर्फ छात्रों की तकनीकी कुशलता दिखाता है बल्कि ये भी बताता है कि देश के शीर्ष तकनीकी संस्थानों में अगली पीढ़ी कितनी तेजी से भविष्य की समस्याओं के समाधान तैयार कर रही है.

