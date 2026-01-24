scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ग्रेटर नोएडा: बीटेक छात्र ने हॉस्टल में डांट के बाद की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में बीटेक के द्वितीय वर्ष के छात्र उदित सोनी ने AJ हॉस्टल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी. हॉस्टल प्रबंधक ने उसे डांटा, जिससे नाराज होकर छात्र ने यह कदम उठाया. 

Advertisement
X
पुलिस के अनुसार, उदित अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर हॉस्टल आया था. ( Photo: India Today)
पुलिस के अनुसार, उदित अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर हॉस्टल आया था. ( Photo: India Today)

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक दुखद घटना हुई, जिसमें बीटेक सेकंड ईयर के छात्र उदित सोनी ने अपनी जान दे दी. उदित AJ हॉस्टल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. पुलिस के अनुसार, घटना से कुछ समय पहले हॉस्टल प्रबंधक ने उदित को डांटा था. मृतक के पिता को मोबाइल के माध्यम से एक वीडियो भी भेजा गया था, जिसमें वह छात्र को डांटते हुए दिखाई दे रहे थे. पुलिस के मुताबिक, उदित अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर हॉस्टल में आया था. जब हॉस्टल संचालक ने इसका विरोध किया और उसे डांटा, तो नाराज होकर उदित ने यह गंभीर कदम उठाया.

झांसी का रहने वाला था उदित 
उदित भोगनीपुर, झांसी का रहने वाला था और ग्रेटर नोएडा में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दो लोगों को हिरासत में लिया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे पूरी तरह से क्या कारण था.

छात्रों का प्रदर्शन
उदित की आत्महत्या के बाद हॉस्टल के छात्रों में काफी गुस्सा है. छात्रों ने हॉस्टल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने हॉस्टल के बाहर खड़ी कुछ बसों में तोड़फोड़ की और हंगामा किया. स्थानीय पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए मौके पर पहुंचकर छात्रों को शांत कराया. सूत्रों के मुताबिक, हॉस्टल संचालक के कथित अनुचित और सख्त व्यवहार को ही छात्रों ने उदित की आत्महत्या का मुख्य कारण बताया है. घटना ने हॉस्टल और कॉलेज प्रशासन पर सवाल उठाए हैं और पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement