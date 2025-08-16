scorecardresearch
 

Feedback

सरकारी नौकरी: बिहार स्वास्थ्य विभाग में निकली भर्ती, आयु सीमा 42 वर्ष, चेक करें डिटेल

बिहार स्वास्थ्य विभाग में नेत्र सहायक के 200 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. 

Advertisement
X
बिहार स्वास्थ्य विभाग में नेत्र सहायक के पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है. (Photo: AI Generated)
बिहार स्वास्थ्य विभाग में नेत्र सहायक के पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है. (Photo: AI Generated)

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है. बिहार स्वास्थ्य विभाग में नेत्र सहायक के 200 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे करना होगा आवेदन. 

क्या होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आईएससी (जीव विज्ञान या गणित) / 10+2 (जीव विज्ञान या गणित) के साथ ऑप्टोमेट्री में दो वर्षीय डिप्लोमा या एनपीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल में नेत्र सहायक के रूप में दो साल का प्रशिक्षण. बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सरकारी/निजी/अर्ध-सरकारी संस्थान से आईएससी (जीव विज्ञान या गणित) 10+2 (जीव विज्ञान या गणित) के साथ नेत्र सहायक के रूप में दो वर्षीय डिग्री होनी चाहिए. 

कितना मिलेगा वेतन
अगर आपका सेलेक्शन इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होता है तो आपको 15,000 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी. 

सम्बंधित ख़बरें

सिर्फ IAS-IPS नहीं... पब्लिक सर्विस में यहां भी बना सकते हैं करियर, बदल सकती है लाखों की जिंदगी 
SBI, State Bank of India News
SBI में निकली 6500 पदों पर वैकेंसी... बैकलॉग और रेगुलर दोनों पदों पर मिलेगी नौकरी! 
govt. school teachers will be sent to IIT for sanskrit studies
सरकारी टीचर्स IIT में लेंगे वेद-उपनिषद की ट्रेनिंग 
गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को मजबूत करने के लिए नई भर्तियों की ऐलान किया है. (Photo: AFP)
CISF में 2029 तक दो लाख जवान होंगे तैनात, हर साल होगी 14 हजार कैंडिडेट्स की भर्ती 
SSC फेज 13 परीक्षा में अनियमितता के आरोप लग रहे हैं. (Photo: ITG)
SSC फेज 13 कौन-सी परीक्षा है, जिसके बाद पूरे देश में बवाल हो रहा है? 

कितना लगेगा आवेदन शुल्क
अगर आप सामान्य, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार हैं तो आपको 500 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, विकलांग के लिए 125 रुपये लगेंगे.

Advertisement

क्या होनी चाहिए आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

कैसे करना होगा आवेदन
आधिकारिक वेबसाइट www.bssc.bihar.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर दिए गए "ऑनलाइन आवेदन करें" लिंक पर क्लिक करें.
पंजीकरण के लिए "नया पंजीकरण" पर क्लिक करें.
अब अपनी पंजीकरण आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.
फॉर्म भरें और उसे जमा करें.
इसका प्रिंट आउट अपने पास रखें.

इस लिंक से करें आवेदन

इस लिंक से चेक करें नोटिफिकेशन

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement