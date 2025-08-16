सरकारी नौकरी: बिहार स्वास्थ्य विभाग में निकली भर्ती, आयु सीमा 42 वर्ष, चेक करें डिटेल

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है. बिहार स्वास्थ्य विभाग में नेत्र सहायक के 200 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे करना होगा आवेदन.

क्या होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आईएससी (जीव विज्ञान या गणित) / 10+2 (जीव विज्ञान या गणित) के साथ ऑप्टोमेट्री में दो वर्षीय डिप्लोमा या एनपीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल में नेत्र सहायक के रूप में दो साल का प्रशिक्षण. बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सरकारी/निजी/अर्ध-सरकारी संस्थान से आईएससी (जीव विज्ञान या गणित) 10+2 (जीव विज्ञान या गणित) के साथ नेत्र सहायक के रूप में दो वर्षीय डिग्री होनी चाहिए.

कितना मिलेगा वेतन

अगर आपका सेलेक्शन इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होता है तो आपको 15,000 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क

अगर आप सामान्य, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार हैं तो आपको 500 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, विकलांग के लिए 125 रुपये लगेंगे.

क्या होनी चाहिए आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

कैसे करना होगा आवेदन

आधिकारिक वेबसाइट www.bssc.bihar.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए "ऑनलाइन आवेदन करें" लिंक पर क्लिक करें.

पंजीकरण के लिए "नया पंजीकरण" पर क्लिक करें.

अब अपनी पंजीकरण आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.

फॉर्म भरें और उसे जमा करें.

इसका प्रिंट आउट अपने पास रखें.

इस लिंक से करें आवेदन

इस लिंक से चेक करें नोटिफिकेशन

