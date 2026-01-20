दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग पर सख्त कार्रवाई, 2 छात्र हॉस्टल से बाहर, 7 निलंबित

और पढ़ें

सरकारी दून मेडिकल कॉलेज (GDMC), देहरादून में रैगिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. कॉलेज की एंटी-रैगिंग कमिटी ने दोषी पाए गए MBBS छात्रों के खिलाफ सख्त सजा का आदेश दिया है. आधिकारिक आदेश के अनुसार, दो छात्र — मोहम्‍मद शाकीब अली (MBBS बैच 2023) और प्रज्ञान्श पवार (MBBS बैच 2024) को पूरे MBBS और इंटर्नशिप के दौरान हॉस्टल से बाहर कर दिया गया है. इसके साथ ही दोनों पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें दो महीने के लिए क्लास से निलंबित कर दिया गया है.

इसके अलावा अन्य छात्रों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है.

इसमें शामिल हैं-

MBBS 2023 बैच: विक्रांत राणा, स्पर्श सिंह, सायश शुक्ला, आदित्य पंवार

MBBS 2024 बैच: यश यादव, शोएब अली, रिहान अंसारी

MBBS और इंटर्नशिप के लिए हॉस्टल से बाहर

एक महीने के लिए छात्रों को निलंबित

