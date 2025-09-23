SSC Delhi Police Recruitment: दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, यहां करना होगा अप्लाई

Delhi Police Constable Recruitment 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी कर दी है. कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष और महिला के पदों के लिए कुल 7,565 रिक्तियां उपलब्ध हैं, जिनमें पूर्व सैनिकों के लिए विशेष श्रेणियां भी शामिल हैं.

इच्छुक उम्मीदवार जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. भर्ती प्रक्रिया में एक ऑनलाइन परीक्षा और उसके बाद शारीरिक दक्षता और माप परीक्षण (पीई और एमटी) शामिल है.

18 से 25 वर्ष की आयु के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं. सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु में छूट है.इस भर्ती अभियान का उद्देश्य अनारक्षित (UR), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), और अनुसूचित जनजाति (ST) सहित विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियों को भरना है.

राष्ट्रीयता: उम्मीदवारों को भारतीय नागरिक होना चाहिए.

शैक्षिक योग्यता: ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (वरिष्ठ माध्यमिक) उत्तीर्ण है.

आयु सीमा: उम्मीदवारों की आयु 1 जुलाई, 2025 तक 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

Advertisement

इन कैंडिडेट्स को मिलेगी छूट

दिल्ली पुलिस के बैंडमैन, बगलर, घुड़सवार कांस्टेबल, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर और दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ सहित सेवारत, सेवानिवृत्त या मृत पुलिस कर्मियों के बेटों के लिए 11वीं पास तक की छूट दी जाती है. एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष तक की छूट दी गई है. वहीं, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तक. विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए 5 वर्ष तक और विभागीय उम्मीदवारों को 40 वर्ष (यूआर), 43 वर्ष (ओबीसी) और 45 वर्ष (एससी/एसटी) तक की अतिरिक्त छूट है. सेवारत, सेवानिवृत्त या मृत पुलिस कर्मियों के पुत्रों को 29 वर्ष तक की छूट है.

परमानेंट लाइसेंस होना जरूरी

ड्राइविंग लाइसेंस: कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास पीई और एमटी की तिथि पर एलएमवी (मोटरसाइकिल या कार) के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. लर्नर लाइसेंस स्वीकार्य नहीं हैं.

22 अक्टूबर तक करना होगा शुल्क भुगतान

आवेदन शुल्क 100 रुपये है. महिला उम्मीदवारों, एससी/एसटी उम्मीदवारों और पात्र पूर्व सैनिकों को शुल्क से छूट दी गई है. भुगतान BHIM UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो या RuPay डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना चाहिए. शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर, 2025, रात 11 बजे तक है. कोई अन्य भुगतान मोड स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

Advertisement

SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए ssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:

Step 1: ssc.gov.in पर आधिकारिक SSC वेबसाइट पर जाएं.

Step 2: दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 भर्ती अधिसूचना खोजें और उस पर क्लिक करें.

Step 3: एक मान्य ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करें.

Step 4: सभी आवश्यक विवरणों के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें.

Step 5: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और समय सीमा से पहले आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.

---- समाप्त ----