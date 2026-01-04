scorecardresearch
 
CBSE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जारी की गाइडलाइन, जान लें क्या हैं नए नियम

CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. इस दौरान बोर्ड ने साफ कहा है कि फाइनल रिजल्ट के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत जरूरी है. इसे स्कूलों, छात्रों और अभिभावकों को गंभीरता से लेना चाहिए.

CBSE ने क्लास 10वीं और 12वीं के लिए प्रक्टिकल से जुड़ी गाइडलाइन जारी की. (Photo: Pexels)
CBSE ने क्लास 10वीं और 12वीं के लिए प्रक्टिकल से जुड़ी गाइडलाइन जारी की. (Photo: Pexels)

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. जारी हुआ निर्देश बोर्ड से जुड़े सभी स्कूलों पर लागू होगा. बोर्ड ने साफ कहा है कि फाइनल रिजल्ट के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत जरूरी है. इसे स्कूलों, छात्रों और अभिभावकों को गंभीरता से लेना चाहिए. 

CBSE ने जारी हुए आदेश में बताया है कि  प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी, 2026 से शुरू होगी, जो 14 जनवरी, 2026 तक चलेगी. इसे लेकर बोर्ड ने स्कूलों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, जिससे छात्रों को किसी भी तरह की असुविधा या समस्या का सामना न करना पड़े और सारी परीक्षाएं सही तरह से आयोजित हो. 

निर्देश में इन बातों का जिक्र 

प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर बोर्ड ने स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने परीक्षा से पहले स्कूलों को सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा है. इतना ही नहीं स्कूलों को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि एग्जाम से पहले छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में प्रक्टिकल उत्तर पेपर मौजूद हो. अगर किसी भी सामान में कमी है, तो तुरंत संबंधित क्षेत्रीय कार्यलय को सूचित किया जाए. 

छात्रों को न होना पड़े परेशान 

CBSE ने विशेष जरूरत वाले छात्रों के लिए आसान और सुविधा भरी व्यवस्था करने का आदेश दिया है, जिससे वह प्रैक्टिकल परीक्षा में पूरी तरह से हिस्सा ले सकें. इसके साथ ही छात्र स्कूल निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक प्रैक्टिकल एग्जाम में शामिल होंगे. वहीं, इवैल्यूएशन के दिन ही नंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. बोर्ड ने स्कूलों को चेतावनी दी है कि नंबर अपलोड करते समय सावधानी बरते क्योंकि एक बार जो नंबर अपलोड किए जाएंगे, उन्हें बदला नहीं जा सकता है. 

इस तरह देना होगा मार्क्स 

जारी हुए इस आदेश में बोर्ड ने मार्क्स देने के लिए निर्देश जारी किया है. नंबर CBSE के नंबर योजना और छात्र के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाएगा. इसे लेकर प्रिंसिपल और परीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र के साथ कोई भेदभाव न हो. वहीं, बोर्ड ने ये भी साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल में भाग लेने वाले छात्रों को किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी और न ही उनके लिए दोबारा से प्रैक्टिकल का आयोजन किया जाएगा.  

रद्द हो सकती है परीक्षा 

अपने निर्देश में बोर्ड ने स्कूलों को चेतावनी दी है कि जो स्कूल निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, उस स्कूल में आयोजित प्रैक्टिकल परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाएगा.   
 

---- समाप्त ----
