ICAI CA Foundation Exam: पोस्टपोन हुआ सीए फाउंडेशन एग्जाम, 24 जुलाई को परीक्षा

कोरोना काल में छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं को या तो पोस्टपोन किया जा रहा है या फिर कैंसिल करने का भी फैसला लिया जा रहा है. अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) की तरफ से भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है. जानकारी मिली है कि सीए फाउंडेशन परीक्षा को अब पोस्टपोन कर दिया गया है. ये परीक्षा अब 24 जुलाई को होने जा रही है.

पोस्टपोन हुआ सीए फाउंडेशन एग्जाम

जिस परीक्षा को पोस्टपोन किया गया है, उसको लेकर लंबे समय से बवाल देखने को मिल रहा है. छात्र लगातार मांग कर रहे थे कि इस परीक्षा को स्थगित किया जाए. सोशल मीडिया पर बकायदा कैंपेन चलाए जा रहे थे और पूरा प्रयास था कि ICAI की परीक्षा को स्थगित करवा दिया जाए. अब लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद ही इस परीक्षा को पोस्टपोन करने का फैसला लिया गया है. बताया जा रहा है कि परीक्षा को लेकर डिटेल शेड्यूल भी जल्द वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा.

छात्र कर रहे थे विरोध

आधिकारिक बयान जारी कर कहा गया है कि कोरोना को देखते हुए सीए फाउंडेशन परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है और अब इसे 24 जुलाई को आयोजित किया जाएगा. इसको लेकर एक डिटेल शेड्यूल और नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा. बता दें कि पहले इस परीक्षा को 24 जून को करवाने की तैयारी थी, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए अब इसे एक महीने आगे बढ़ा दिया गया है. वैसे अभी तो सिर्फ फांउडेशन परीक्षा को ही पोस्टपोन किया गया है, लेकिन छात्रों की मांग है कि इंटर और फाइनल ईयर वाली परीक्षा भी पोस्टपोन कर दी जाएं. इसको लेकर भी लगातार विरोध किया जा रहा है. लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से इस मांग पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. ऐसे में छात्रों की सिर्फ एक ही मांग मानी गई है. जानकारी के लिए बता दें कि इंटरमीडिएट और फाइनल ईयर की परीक्षाएं 5 जुलाई को होने जा रही हैं.

Important Announcement - In view of the #Covid19 Pandemic, the ICAI Foundation Examination have been postponed & the same will now commence from 24th July 2021 across the globe. The detailed Schedule / Notifications for the said Examinations will be announced shortly. pic.twitter.com/YFM63Pccva