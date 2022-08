Why Do Jeans Have Small Pockets: जीन्स में क्यों होती हैं छोटी जेब? जानिए क्या है वजह

Facts of Jeans Small Pockets: कोई भी मौसम हो, जींस का फैशन एक एवरग्रीन फैशन है. लेकिन क्या आपने कभी जींस की पॉकेट्स पर ध्यान दिया है? क्या आप जानते हैं आखिर क्यों जींस में होती हैं छोटी पॉकेट? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह.

Why Do Jeans Have Small Pockets: समय के साथ फैशन बदलता रहता है लेकिन फैशन स्टेटमेंट में एक चीज है जो नहीं बदली. ये चीज है जींस. हालांकि, समय के साथ जींस की डिजाइन, लुक, फैबरिक में बदलाव देखने को मिलते रहते हैं. किसी भी मौसम में जींस अधिकतर लोगों की पहली पसंद होती है. दोस्तों के साथ घूमने जाना हो या फिर कॉलेज जाना हो, सबसे पहले जिस आउटफिट का नाम आता है, वो भी जींस है. लेकिन क्या आपने जींस की पॉकेट्स पर ध्यान दिया है? अगर आपने जीन्स की पॉकेट्स पर ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि जींस में एक छोटी पॉकेट होती है. क्या आपको पता है क्यों होती है जींस में छोटी पॉकेट? जींस में छोटी पॉकेट बस यूं ही डिजाइन के लिए नहीं बनाई गई थी. जींस में छोटी पॉकेट बेहद महत्वपूर्ण काम के लिए बनाई गई थी. आइए जानते हैं क्यों बनाई गई थी जींस में छोटी पॉकेट. जींस की छोटी पॉकेट को दरअसल वॉच पॉकेट कहते हैं. जींस का अविष्कार खदान में काम करने वाले मजदूरों के लिए किया गया था. उस वक्त पर पॉकेट वॉच का चलन हुआ करता था. खदान में काम कर रहे मजदूर अगर पॉकेट वॉच को सामने की पॉकेट में रखते तो उसे टूटने का डर रहता था. इसी समस्या से निपटने के लिए जींस में छोटी पॉकेट बनाई गई. लेवी स्ट्रॉस पर एक ब्लॉग के अनुसार, मूल रूप से नीली जींस की एक जोड़ी पर पहले केवल 4 पॉकेट थे, जिसमें 1 पॉकेट पीछे, 2 सामने और 1 वॉच पॉकेट. बता दें, वॉच पॉकेट को समय के साथ कई नामों से जाना गया. जैसे: फ्रंटियर पॉकेट, कंडोम पॉकेट, कॉइन पॉकेट, मैच पॉकेट और टिकट पॉकेट.