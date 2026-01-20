scorecardresearch
 
ट्रेन में Bisleri की बोतल भी 20 की जगह 14 में मिलेगी... रेलवे का ये नियम जानते हैं?

Water Bottle rules in Train: क्या आप जानते हैं अगर आप ट्रेन में रेलनीर की जगह दूसरी कंपनी की पानी की बोतल भी लेते हैं तो वो भी आपको 14 रुपये की ही मिलेगी.

रेलनीर के अलावा दूसरी कंपनी का पानी भी ट्रेन में बेचा जा सकता है. (Photo: Getty)
रेलनीर के अलावा दूसरी कंपनी का पानी भी ट्रेन में बेचा जा सकता है. (Photo: Getty)

रेलवे स्टेशन और ट्रेन में अक्सर 'रेल नीर' ही बिकता है. पहले ये 15 रुपये का मिलता था, लेकिन अब इसकी रेट 14 रुपये हो गई है. कभी-कभी जब आप बिसलेरी, किनले जैसी कंपनियों की बोतल खरीदते हैं तो उसके लिए 20 रुपये देते होंगे. लेकिन, क्या आप जानते हैं अगर आप ट्रेन में रेल नीर के अलावा दूसरी कंपनियों का पानी भी खरीदते हैं तो भी आपको रेल नीर के बराबर ही दाम देने होंगे. जी हां, ट्रेन में बिसलेरी की बोतल भी 14 रुपये में ही मिलेगी. ऐसे में जानते हैं कि आखिर ट्रेन में पानी की बोतल को लेकर क्या नियम है... 

क्या ट्रेन में रेलनीर के अलावा दूसरा पानी बेच सकते हैं?

सबसे पहले तो सवाल ये है कि ट्रेन में रेलनीर के अलावा कोई और पानी बेचा जा सकता है. तो इसका जवाब है हां. ट्रेन में आईआरसीटीसी वेंडर दूसरी कंपनी का पानी भी बेच सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में हो सकता है, जब रेलनीर का पानी ना हो. लेकिन, ऐसा नहीं है कि वेंडर चाहे जिस कंपनी का पानी ट्रेन में बेच लें. इसके लिए भी रेलवे की ओर से हर जोन के हिसाब से कंपनियां तय की गई हैं और उस जोन में उसी कंपनी का पानी बेचा जा सकता है. 

जैसे ईस्टर्न रेलवे में Bailley, Amust, Aqua Diamond,  Bizaree, Bisleri, Jalsutra, Bizaree, Prixpert कंपनी का पानी ही बेचा जा सकता है जबकि East Coast रेलवे में Bisleri, Aquafina, Bailley, Kinley का ही पानी बेचा जा सकता है. आप नीचे दी गई फोटो में देख सकते हैं कि किस कंपनी का पानी कहां बेचा जा सकता है?

iNDIAN RAILWAY

प्राइज को लेकर क्या नियम है?

रेलवे के नियमों के हिसाब से अगर कोई वेंडर ट्रेन में रेलनीर के अलावा कोई दूसरी कंपनी का पानी बेचता है तो उसे रेलनीर के दाम में ही उसे बेचना होगा. जब रेलवे ने रेलनीर के पानी की कीमत 14 रुपये करने की जानकारी दी थी, उस वक्त रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि आईआरसीटीसी की ओर शॉर्टलिस्ट किए गए ब्रांड की बोतल भी 14 रुपये में बेची जाएगी और आधे लीटर के पानी की कीमत 10 रुपये की जगह 9 रुपये है. 

iNDIAN RAILWAY

अगर कोई इतनी रेट में ना दे तो क्या करें?

कई बार वेंडर रेलनीर की बोतल 14 रुपये में नहीं देते हैं  या फिर दूसरी कंपनी के पानी की बोतल के लिए ज्यादा चार्ज करते हैं तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं. ऐसे में आप उसी वक्त 139 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं. कॉल करते ही वेंडर पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और कोई मामलों में तो कंपनी पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है. 

---- समाप्त ----
