UPSC IES ISS: 16 से 18 अक्टूबर तक होगी परीक्षा, जारी हुआ शेड्यूल

UPSC IES/ ISS exam dates 2020: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) 16 से 18 अक्टूबर तक भारतीय आर्थिक सेवा (IES) या भारतीय सांख्यिकी सेवा (ISS) परीक्षा आयोजित करेगा.

पेपर दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा. सुबह की शिफ्ट सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट 2- 5 बजे से होगी. विस्तृत कार्यक्रम वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध है.

ऐसी होगी परीक्षाएं

उम्मीदवारों को 1000 अंकों की लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा. जो लोग लिखित भाग को स्पष्ट करते हैं उन्हें 200 अंकों के लिए वाइवा टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज के प्रश्नपत्र भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा दोनों के लिए सामान्य होंगे.



UPSC IES, ISS 2020: यहां देखें पूरा शेड्यूल

16 अक्टूबर

जनरल इंग्लिश (डिस्क्रिप्टिव) - 9.00 A.M to 12.00 PM

जनरल स्टडीज (डिस्क्रिप्टिव)- 2.00 P.M to 5.00 P.M.

17 अक्टूबर

जनरल इकोनॉमिक्स -I (डिस्क्रिप्टिव) -- 9.00 A.M to 12.00 PM

स्टैटिस्टिक्स– I ( ऑब्जेक्टिव) -- 9.00 A.M to 11.00 A.M.

जनरल इकोनॉमिक्स -II (डिस्क्रिप्टिव) -- 2.00 P.M to 5.00 P.M.

स्टैट्स - II (ऑब्जेक्टिव) --- 2.00 P.M to 4.00 P.M.

18 अक्टूबर

जनरल इकोनॉमिक्स -III (डिस्क्रिप्टिव) -- 9.00 A.M to 12.00 PM

स्टैट्स –III (डिस्क्रिप्टिव) -- 9.00 A.M to 12.00 PM

इंडियन इकोनॉमिक्स (डिस्क्रिप्टिव) -- 2.00 P.M to 5.00 P.M.

स्टैट्स– IV (डिस्क्रिप्टिव) ---- 2.00 P.M to 5.00 P.M.

इस वर्ष यूपीएससी IES परीक्षा के जरिए 15 और ISS परीक्षा के जरिए 47 पदों पर भर्ती की जाएगी.