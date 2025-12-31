UP Police: उत्तर प्रदेश में 32679 पदों पर सिपाही की सीधी भर्ती, आवेदन शुरू

उत्तर प्रदेश में साल 2025 पुलिस विभाग में नौकरी के अवसर के लिए महत्वपूर्ण रहा. क्योंकि इस साल पुलिस विभाग में कई बंपर भर्तियां निकली. अब साल 2025 खत्म होते-होते फिर से 30 हजार से ज्यादा पदों पर बाहली का नोटिफिकेशन कर दिया गया है.

और पढ़ें

उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में सिपाही के पदों पर बंपर भर्ती निकली है. 60,244 पदों के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर सीधी भर्ती आई है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने बहाली को लेकर विज्ञप्ति जारी कर दी है.

पुलिस विभाग में सिपाही पद पर निकली बहाली के लिए 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे. आवेदन से पहले इच्छुक उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली (OTR) में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है.

सिपाही भर्ती से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी

सिपाही भर्ती के लिए जरूरी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए upprpb.in पर लिंक दिया गया है. इसके साथ ही आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, इसको लेकर अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

Advertisement

इसके अलावा आवेदन की प्रक्रिया, शुल्क व अन्य जरूरी जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. यहां जारी विज्ञप्ति की विस्तृत जानकारी मौजूद है.साल 2025 में 60244 पदों पर हुई सिपाही भर्ती के बाद अब 32,679 पदों पर भर्ती आई है. यह साल पुलिस भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण रहा.

---- समाप्त ----