NHM Recruitment 2021: यूपी में CHO के 797 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें नौकरी से जुड़ी डिटेल्स

UP NHM CHO Recruitment 2021: यूपी नेशनल हेल्थ मिशन (NHM UP) ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) के 797 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है. ऐसे में उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने का बेहतरीन मौका है. यूपी नेशनल हेल्थ मिशन (NHM UP) द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू है. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

NHM CHO Recruitment 2021: जरूरी योग्यता

एनएचएम यूपी सीएचओ भर्ती के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से बैचलर ऑफ साइंस (B.Sc नर्सिंग) या जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी (GNM) होना जरूरी है. इसके अलावा, उम्मीदवारों को यूपी नर्स और मिडवाइफ काउंसिल से नर्स और मिडवाइफरी के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए.

NHM UP CHO Vacancy: आयु सीमा

एनएचएम यूपी भर्ती 2021 के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित की गई है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.

NHM UP CHO Recruitment 2021: महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत- 28 जुलाई 2021

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि- 17 अगस्त 2021

UP CHO Vacancy 2021: चयन प्रक्रिया

NHM UP CHO के पदों पर उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (Computer Based Test) के आधार पर किया जाएगा.

How to Apply: आवेदन कैसे करें?

एनएचएम यूपी सीएचओ भर्ती 2021 के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2021 है. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करके आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं.

आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें.