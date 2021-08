सरकारी नौकरी: BHEL में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, 2 लाख रुपये तक वेतन

BHEL Recruitment 2021: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने विभिन्न मेडिकल प्रोफेशनल के ई 2 ग्रेड के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत BHEL के भोपाल, हरिद्वार, हैदराबाद, झांसी, रानीपेट, जगदीशपुर, विशाखापटनम और दिल्ली कार्यालयों में नियुक्ति की जाएगी. बता दें कि इस भर्ती के तहत नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवार 07 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं.

BHEL Recruitment: पदों की संख्या

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में इस भर्ती के तहत सीनियर मेडिकल ऑफिसर के कुल 27 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

BHEL Vacancy Details

BHEL Recruitment 2021: जरूरी योग्यता

बीएचईएल में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ MBBS की डिग्री होनी चाहिए. वहीं, आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित है.

BHEL Recruitment: महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन करने की शुरुआत तिथि- 18 अगस्त

आवेदन करने की अंतिम तिथि- 07 सितंबर

BHEL Selection Process: चयन प्रक्रिया

बीएचईएल में इन पदों पर नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी बल्कि योग्य उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

BHEL Pay Scale: वेतन की जानकारी

सीनियर मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट्स) की पोस्ट पर नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों को 70 हजार से लेकर 20 लाख रुपये तक वेतन दिया जाएगा.

How to Apply BHEL Job: कैसे करें आवेदन?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को बीएचईएल की आधिकारिक वेबसाइट careers.bhel.in के होमपेज पर Recruitment of Medical Professionals लिंक पर क्लिक करके अप्लाई करना होगा. अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं.

आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें.