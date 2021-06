Punjab police SI recruitment 2021: सब इंस्पेक्टर के 500 से अधिक पदों पर वैकेंसी, 2 जुलाई से आवेदन शुरू

Punjab Police SI Recruitment 2021 Notification: पंजाब पुलिस ने सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकाली है. राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि सब इंस्पेक्टर के 560 पदों पर भर्ती निकाली है. पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर पदों पर आवेदन 5 जुलाई से शुरू होगा. बता दें कि चार कैडर (सशस्त्र, जिला , इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन कैडर) के लिए ये भर्ती होने वाली है. बता दें परीक्षा अगस्त महीने में आयोजित की जाएंगी. अगस्त में 2 एमसीक्यू आधारित सीबी पेपर आयोजित किए जाएंगे.

Apart from the constable recruitment, @PunjabPoliceInd will recruit 560 sub-inspectors in 4 cadres i.e Investigation, Armed, District & Intelligence. Common Application Form will go live on 5th July & 2 MCQ based CB Papers will be conducted in August. pic.twitter.com/kJs8GsbUva