भारत में 114 राफेल जेट कौन बनाएगा... प्राइवेट कंपनी या डैसो खुद?

भारत 114 राफेल जेट्स खरीदेगा, जो मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे. डैसो एविएशन और टाटा मिलकर इनका निर्माण करेंगे, जिसमें 60% स्वदेशी सामग्री होगी. नए F5 राफेल पुराने F3R से ज्यादा एडवांस, हाइपरसोनिक और ड्रोन-सपोर्टेड होंगे. यह डील भारत की हवाई ताकत बढ़ाएगी. 2028 से उत्पादन शुरू हो सकता है.

अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर खड़ा पुराने वर्जन का राफेल फाइटर जेट. (File Photo: AFP)
भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के लिए 114 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद का प्रस्ताव चर्चा में है. यह डील 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की हो सकती है. 'मेक इन इंडिया' के तहत बनेगी. लेकिन सवाल है- इन्हें कौन बनाएगा? फ्रांस की डैसो एविएशन खुद या कोई भारतीय प्राइवेट कंपनी? साथ ही, नए राफेल (F5 वेरिएंट) और पुराने (F3R या F4) में क्या अंतर होगा?

114 राफेल जेट्स का डील: पृष्ठभूमि

भारतीय वायुसेना ने पहले 36 राफेल जेट्स फ्रांस से खरीदे थे, जो 2016 के डील के तहत आए. ये जेट्स ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ सफल साबित हुए. अब आईएएफ ने रक्षा मंत्रालय को 114 और राफेल जेट्स का प्रस्ताव भेजा है, जो मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (एमआरएफए) टेंडर का हिस्सा है. यह डील सरकारी-से-सरकारी समझौते के तहत हो सकती है, जिसमें 60% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री होगी.

यह भी पढ़ें: Skyfall... रूस ने बना ली दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल! US डिफेंस सिस्टम भी होगा बेबस

114 Rafale jets in India

यह प्रस्ताव सितंबर 2025 में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड (डीपीबी) और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (डीएसी) के पास जाएगा. अगर मंजूर हुआ, तो भारत के पास कुल 176 राफेल हो जाएंगे (36 आईएएफ + 36 नौसेना के लिए + 114 नए). डैसो एविएशन ने कहा है कि ये जेट्स भारत में ही बनेंगे, जो फ्रांसीसी-भारतीय रक्षा साझेदारी को मजबूत करेगा.

कौन बनाएगा 114 राफेल: डैसो खुद या प्राइवेट कंपनी?

यह डील मेक इन इंडिया पर आधारित है, इसलिए जेट्स पूरी तरह भारत में ही बनेंगे. लेकिन निर्माण की जिम्मेदारी डैसो एविएशन की होगी, जो फ्रांस की सरकारी कंपनी है. डैसो खुद जेट्स का डिजाइन और फाइनल असेंबली करेगी, लेकिन भारतीय प्राइवेट कंपनियों के साथ साझेदारी में. मुख्य पार्टनर टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) है, जो प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनी है.

यह भी पढ़ें: क्या अगली जंग रूस और पोलैंड में होगी, रूस-नाटो-पोलैंड ने सीमा पर शुरू की सेना-हथियारों की तैनाती

डैसो की भूमिका: डैसो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देगी और क्वालिटी कंट्रोल करेगी. जून 2025 में डैसो और टाटा ने चार प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट्स साइन किए, जिसके तहत राफेल का पूरा फ्यूजलेज (मुख्य बॉडी) हैदराबाद की टाटा फैसिलिटी में बनेगा. यह पहली बार होगा जब राफेल का फ्यूजलेज फ्रांस के बाहर बनेगा. डैसो ने कहा कि यह सप्लाई चेन को मजबूत करेगा. भारत को ग्लोबल एयरोस्पेस मार्केट में बड़ा रोल देगा.

114 Rafale jets in India

प्राइवेट कंपनी की भूमिका: टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स (टीएएसएल) मुख्य प्राइवेट पार्टनर है. वे फ्यूजलेज के अलावा विंग्स और अन्य पार्ट्स बनाएंगे. डैसो विंग्स मैन्युफैक्चरिंग को भी किसी भारतीय प्राइवेट फर्म को आउटसोर्स करने की बात कर रही है. अन्य भारतीय कंपनियां जैसे रिलायंस डिफेंस या एचएएल (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन मुख्य फोकस प्राइवेट सेक्टर पर है. एचएएल को पहले डील में शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि डैसो ने वारंटी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहा.

अन्य सुविधाएं: डैसो हैदराबाद में राफेल के M-88 इंजनों के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (एमआरओ) फैसिलिटी बनाएगी. इससे जेट्स की सर्विसिंग भारत में ही होगी, जो लागत बचाएगी. कुल मिलाकर, डैसो लीड करेगी, लेकिन प्राइवेट कंपनियां जैसे टाटा निर्माण का बड़ा हिस्सा संभालेंगी. 

यह भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना चीन सीमा के पास करने जा रही सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज

नए राफेल (F5 वेरिएंट) और पुराने (F3R/F4) में क्या फर्क?

भारत के पहले 36 राफेल F3R स्टैंडर्ड के हैं, जो मल्टी-रोल फाइटर हैं. नए 114 जेट्स F5 वेरिएंट के हो सकते हैं, जो 2030 तक तैयार होंगे. F5 'सुपर राफेल' कहलाएगा, जो पुराने मॉडल से कहीं ज्यादा एडवांस्ड होगा. मुख्य अंतर इस प्रकार हैं...

114 Rafale jets in India

  • इंजन और पावर: पुराने F3R में M88-2 इंजन हैं, जो अच्छे हैं लेकिन F5 में ज्यादा पावरफुल इंजन (M88-4E या नया वेरिएंट) होंगे.इससे स्पीड, रेंज और पेलोड बढ़ेगा. F5 न्यूक्लियर हमलों का सामना करने लायक बनेगा.
  • रडार और सेंसर्स: F3R में RBE2 AESA रडार है, लेकिन F5 में RBE2 XG रडार होगा, जो ज्यादा सटीक और लंबी दूरी तक डिटेक्शन देगा. सेंसर फ्यूजन बेहतर होगा, यानी पायलट को ज्यादा डेटा मिलेगा.
  • हथियार और मिसाइलें: पुराने में SCALP क्रूज मिसाइल और MICA एयर-टू-एयर मिसाइलें हैं. F5 में ASN4G हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल, लंबी रेंज वाली एयर-टू-ग्राउंड मिसाइलें और एंटी-रेडिएशन म्यूनिशन्स होंगी. यह दुश्मन के एयर डिफेंस को दबाने (SEAD) में माहिर होगा.
  • इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सर्वाइवेबिलिटी: F3R का SPECTRA EW सिस्टम अच्छा है, लेकिन F5 में अपग्रेडेड जैमर्स, इंफ्रारेड डिकॉय और डिफेंसिव बबल होगा. यह दुश्मन रडार को जाम करेगा और सहयोगी विमानों को बचाएगा. स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी बेहतर होगी.
  • ड्रोन इंटीग्रेशन: सबसे बड़ा फर्क—F5 में 10 टन से ज्यादा वजनी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल (UCAV) या लॉयल विंगमैन ड्रोन के साथ काम करेगा. पुराने में ऐसा नहीं है. यह neuron प्रोग्राम पर आधारित होगा, जो नेटवर्क-सेंट्रिक वॉरफेयर (कई विमानों का समन्वय) को आसान बनाएगा. F5 AI एल्गोरिदम से पायलट की मदद करेगा.
  • अन्य अंतर: F5 में ज्यादा कनेक्टिविटी (सैटेलाइट और डेटा लिंक्स) होगी, जो नेटवर्क्ड ऑपरेशंस के लिए जरूरी है. यह 2040-2060 तक फ्रेंच एयर फोर्स का मुख्य विमान रहेगा. भारत के लिए, नए जेट्स में ब्रह्मोस-एनजी जैसी भारतीय मिसाइलें इंटीग्रेट हो सकती हैं.

114 Rafale jets in India

F5 पुराने से ज्यादा महंगा लेकिन उन्नत होगा, जो चीन और पाकिस्तान जैसे खतरों का सामना करने में मदद करेगा.

114 राफेल का डील डैसो और भारतीय प्राइवेट कंपनियों (जैसे टाटा) के साझा प्रयास से बनेगा, जो स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देगा. नए F5 वेरिएंट पुराने से ज्यादा शक्तिशाली, ड्रोन-सपोर्टेड और हाइपरसोनिक होगा. यह डील भारत की रक्षा को मजबूत करेगी. अगर मंजूर हुई, तो 2028 से उत्पादन शुरू हो सकता है. 

---- समाप्त ----
