गोल्डन डोम: बैलेस्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों का संहारक, रेंज में पूरी दुनिया... ट्रंप के गोल्डन डोम में S-400 से अलग क्या?

ज्यादा दिन नहीं हुए. याद कीजिए 8-9 मई की रात. पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से भारत के सीमावर्ती शहरों को पाट दिया था. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के एयरबेस पाकिस्तानी मिसाइल अटैक की चपेट में थे. संकट की इस अभूतपूर्व स्थिति में भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को सुन्न कर देने वाला उत्तर दिया. पाकिस्तान के सारे मिसाइलों को भारत के आकाशतीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, S-400 बैट्री ने आसमान में ही इंटरसेप्ट कर ध्वस्त कर दिया. ये मॉर्डन वारफेयर की रीढ़ कहे जाने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कमाल था. इसकी काबिलियत और उपयोगिता ने मिलिट्री एक्सपर्ट को चकित कर दिया.

रडार, सैटेलाइट और AI-आधारित सेंसर पर काम करने वाले मिसाइल डिफेंस खतरों को तुरंत पहचानकर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करते हैं, जिससे नागरिक और सैन्य ढांचे सुरक्षित रहते हैं. ये सिस्टम युद्ध के दौरान जवाबी कार्रवाई के लिए समय प्रदान करते हैं और रणनीतिक संतुलन बनाए रखते हैं.

7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में हुए हमास के हमले में भी इजरायल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने अद्भुत काम किया था और दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही क्षत-विक्षत कर दिया. ये हथियार आज भी इजरायल की रक्षा करता आ रहा है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिसाइल डिफेंस सिस्टम की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ रहे हैं और जंगों के दौरान डिफेंस मैकेनिज्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने अमेरिका के लिए एक ऐसा मिसाइल डिफेंस तैयार किया है जो अमेरिकी एयर स्पेस को अभेद्य, अजेय और अखंडनीय बना देगा.

ट्रंप ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाम दिया है गोल्डन डोम. खरबों से भी आगे की लागत, अद्यतन तकनीक, सैटेलाइट से निगरानी और इस प्रोजेक्ट में एलन मस्क की एंट्री ट्रंप के इस फ्यूचर वेपन को चमत्कार असर से युक्त और घातक बनाने जा रही है.

अमेरिका को किससे हमले का खतरा है? सबसे शक्तिशाली देश को क्यों पड़ी स्वर्ण डोम की जरूरत

लेकिन सवाल है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को खतरा किससे है? अमेरिका अभी प्रत्यक्ष रूप से किसी देश से भी जंग नहीं लड़ रहा है. दुनिया के मानचित्र पर जहां कहीं भी उसका मिलिट्री एंगेजमेंट है भी तो दुश्मन बहुत छोटे हैं, जैसे यमन में हूती, अफ्रीका के कुछ विद्रोही संगठन. लेकिन ट्रंप आने वाले समय की लड़ाइयों और इलेक्ट्रानिक वॉरफेयर को ध्यान में रखकर ये फैसला ले रहे हैं.

#WATCH | US President Donald Trump says, "As we make a historic announcement about the Golden Dome Missile Defence shield. That's something we want. Ronald Reagan (40th US President) wanted it many years ago, but they didn't have the technology. But it's something we're going to… pic.twitter.com/YeZGgfc2rH