scorecardresearch
 

Feedback

'PoK खुद कहेगा- मैं भी भारत हूं', सात समंदर पार से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को पानी-पानी कर दिया

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में भारतीय समुदाय से कहा, PoK बिना हमले के हमारा बनेगा. वहां लोग 'मैं भी भारत हूं' नारे लगा रहे. ऑपरेशन सिंदूर में सेना की संयमित कार्रवाई की तारीफ की. मोदी सरकार के 10 साल में भारत 11वें से 4th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है.

Advertisement
X
मोरक्को में भारतीय लोगों से बातचीत करते रक्षामंत्री राजनाथ सिंह. (Photo: X/Rajnath Singh)
मोरक्को में भारतीय लोगों से बातचीत करते रक्षामंत्री राजनाथ सिंह. (Photo: X/Rajnath Singh)

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को के रबात में भारतीय समुदाय से मिले. उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) पर मजबूत बात कही. उन्होंने कहा कि PoK खुद भारत का हिस्सा बनेगा. वहां के लोग नारे लगाने लगे हैं - मैं भी भारत हूं. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना की. उन्होंने भारत की प्रगति और भारतीय समुदाय की मेहनत की भी तारीफ की.

PoK पर राजनाथ का भरोसा

भारतीय समुदाय से बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा कि PoK हमारा होगा, बिना हमला किए. PoK के लोग खुद मांग करने लगे हैं. आपने नारे सुने होंगे. 5 साल पहले कश्मीर घाटी में भारतीय सेना को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि PoK पर हमला करने की जरूरत नहीं. वो तो हमारा ही है. PoK खुद कहेगा - मैं भी भारत हूं. वह दिन जरूर आएगा. राजनाथ सिंह ने PoK में हो रहे बदलाव का जिक्र किया. वहां के लोग भारत से जुड़ने की बात करने लगे हैं. यह भारत की मजबूत नीति का नतीजा है.

यह भी पढ़ें: रूस ने दिया Su-57 जेट का शानदार ऑफर लेकिन फ्रांस ने भारत के लिए खोल दिया पिटारा... जानिए कौन बेहतर?

सम्बंधित ख़बरें

ITCM missile Nirbhay DRDO
निर्भय जैसी ताकत, ब्रह्मोस जैसी क्षमता... भारत टेस्ट करने वाला है ITCM मिसाइल 
US Threat To Canada F-35 Fighter Jet
जो फाइटर जेट भारत को बेचना चाहता है अमेरिका, उसी को लेकर कनाडा को दे दी धमकी 
safran enginer indian fighter jet
न अमेरिका पर निर्भरता, न किसी और पर... फाइटर जेट के स्वदेशी इंजन का प्रोजेक्ट साफरान कितना अहम? 
Indian Navy Amphibious Warship
भारतीय नौसेना चार बड़े एम्फीबियस युद्धपोतों के लिए जल्द निकालेगी टेंडर 
Navy Chief in Sri Lanka
नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी श्रीलंका दौरे पर... दोस्ती और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा 

POK Says Mai Bhi Bharat Hoon

ऑपरेशन सिंदूर: संयमित लेकिन सख्त जवाब

भारतीय समुदाय ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना की तेज कार्रवाई की तारीफ की. यह ऑपरेशन पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर कायराना हमले के बाद किया गया. राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना पूरी तरह तैयार थी. सरकार ने सेना को पूरी आजादी दी थी. लेकिन भारत ने संयम बरता. कार्रवाई बढ़ाने वाली नहीं थी.

Advertisement

उन्होंने रामचरितमानस से उद्धरण दिया कि हमने धर्म देखकर नहीं, कर्म देखकर मारा है. मतलब, हमने गलत काम करने वालों को सजा दी, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं. यह भारत की मजबूत लेकिन शांतिपूर्ण नीति दिखाता है. समुदाय ने सेना की बहादुरी पर तालियां बजाईं.

यह भी पढ़ें: क्या भारत भी मिग विमानों के साथ वो कर सकता है जो चीन अपने पुराने फाइटर जेट्स के साथ कर चुका?

मोदी सरकार के 10 साल: भारत की शानदार प्रगति

राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल की उपलब्धियों पर बात की. उन्होंने कहा कि वैश्विक और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारत सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया. दुनिया में 11वें स्थान से 4th पर पहुंचा. जल्द ही टॉप 3 में होगा.

POK Says Mai Bhi Bharat Hoon

  • डिजिटल क्रांति: भारत डिजिटल बदलाव में आगे है. ज्ञान अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही.
  • स्टार्टअप बूम: 10 साल पहले 18 यूनिकॉर्न थे, अब 118 हो गए.
  • रक्षा उद्योग: उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपये का. 100 से अधिक देशों को निर्यात 23000 करोड़ से ज्यादा.

राजनाथ ने कहा कि ये आंकड़े भारत की मेहनत और नीतियों का फल हैं. भारत अब दुनिया की ताकत बन रहा है.

भारतीय समुदाय की तारीफ

राजनाथ सिंह ने मोरक्को में रहने वाले भारतीयों की मेहनत, समर्पण और ईमानदारी की सराहना की. कहा कि ये भारतीय संस्कृति की ताकत दिखाते हैं. उन्होंने स्वामी विवेकानंद के शब्द याद किए. 1893 के विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कहा था कि भारतीय संस्कृति में चरित्र ही व्यक्ति को परिभाषित करता है. समुदाय के सदस्यों ने भारत की बढ़ती वैश्विक स्थिति पर गर्व जताया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement