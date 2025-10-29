scorecardresearch
 

Feedback

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल फाइटर जेट में भरेंगी उड़ान

इससे पहले 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर एयर फ़ोर्स स्टेशन पर सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी थी. राष्ट्रपति मुर्मू ऐसी उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं.

Advertisement
X
फाइटर जेट से उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू (File Photo: ITG)
फाइटर जेट से उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू (File Photo: ITG)

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज (29 अक्टूबर 2025) हरियाणा के अंबाला का दौरा करेंगी, जहां वे राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी. राष्ट्रपति भवन ने प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं, और यह उड़ान भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं को दर्शाएगी.

29 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के अंबाला एयर फोर्स स्टेशन पर एक खास ऐतिहासिक पल होगा. राष्ट्रपति मुर्मू राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी, जिन्होंने यह पद संभाला है. 

इससे पहले, उन्होंने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर एयर फोर्स स्टेशन पर सुखोई 30 एमकेआई फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी थी. बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल ने 8 जून 2006 और 25 नवंबर 2009 को पुणे के पास लोहेगांव एयर फ़ोर्स स्टेशन पर सुखोई-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी थी.

सम्बंधित ख़बरें

President Draupadi Murmu wished the countrymen on the occasion of Chhath Mahaparva.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी ने दी छठ पर्व की शुभकामनाएं 
President Droupadi Murmu offering prayers at Sabarimala. (Image: X/ @rashtrapatibhvn)
सबरीमाला मंदिर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू, भगवान अयप्पा के दर्शन करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनीं 
President Draupadi Murmu
गुजरात दौरे पर पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, गिर फॉरेस्ट सफारी समेत ये है पूरा प्रोग्राम 
President Droupadi Murmu inaugurates Yashoda Medisity in Indirapuram Ghaziabad
राष्ट्रपति मुर्मू ने गाजियाबाद में किया अस्पताल का उद्घाटन 
Rafale Fighter Jet President Droupadi Murmu
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला एयर फोर्स स्टेशन से कल भरेंगी राफेल फाइटर जेट में उड़ान 

रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राफेल में उड़ान भरना उनकी राष्ट्रपति पद की एक और बड़ी उपलब्धि है. यह उड़ान भारतीय वायुसेना की ताकत और भारत की आधुनिक रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करेगी. राफेल भारत की रक्षा का एक मजबूत और आधुनिक हथियार है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गुरु तेग बहादुर का 350वां शहादत दिवस: पंजाब CM मान ने राष्ट्रपति मुर्मू को दिया निमंत्रण

पिछली उड़ान और ऐतिहासिक महत्व

राष्ट्रपति मुर्मू, सुखोई 30 एमकेआई में उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति थीं. अब वह राफेल में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी. यह ऐतिहासिक उपलब्धि महिलाओं को सेना में शामिल होने के लिए भी प्रोत्साहन देगी.

कहां से आया फाइटर जेट?

फ्रेंच एयरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाए गए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को सितंबर 2020 में अंबाला एयर फ़ोर्स स्टेशन पर इंडियन एयर फ़ोर्स में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था. पहले पांच राफेल एयरक्राफ्ट, जो 27 जुलाई, 2020 को फ्रांस से आए थे, उन्हें 17 स्क्वाड्रन, 'गोल्डन एरो' में शामिल किया गया था.

यह भी पढ़ें: 'महाराजा एक्सप्रेस' से कल वृंदावन पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जानिए इस ट्रेन की खासियत

राफेल जेट्स का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था, जिसे 7 मई को पाकिस्तान के कब्ज़े वाले इलाकों में कई आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए लॉन्च किया गया था. इन हमलों के बाद चार दिनों तक ज़बरदस्त झड़पें हुईं, जो 10 मई को मिलिट्री एक्शन रोकने की सहमति के साथ खत्म हुईं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement