Alien का बदला, UFO ने रूसी सेना के रेजिमेंट को खत्म कर दिया था... CIA का खुलासा

अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी (CIA) ने एक चौंकाने वाला दस्तावेज़ जारी किया है. इसमें एक कथित नरसंहार का विवरण है, जिसमें एक दुर्घटनाग्रस्त UFO के पांच एलियन ने एक पूरी सैन्य टुकड़ी को पत्थर में बदल दिया. नई रिपोर्ट के अनुसार सोवियत सैनिकों ने साइबेरिया में सैन्य इकाई के ऊपर मंडरा रहे एक एलियन यान को मार गिराया.

पांच एलियन यान से बाहर निकले और एक इकाई में मिलकर एक जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट किया. इस विस्फोट ने 23 सैनिकों को ठोस पत्थर में बदल दिया. सीआईए के दस्तावेज़ में कहा गया है कि यह घटना अत्यधिक खतरनाक थी. एलियन की तकनीक और हथियार अमेरिकी सरकार की अपेक्षा से कहीं अधिक उन्नत थे.

इससे पता चलता है कि अमेरिकी सरकार को एलियनों की उपस्थिति के बारे में पहले से पता था. एक सीआईए स्रोत ने इस घटना को "खून जमाने वाली और बाहरी प्राणियों के बदले की एक भयानक तस्वीर" बताया. जोश हूपर, एआई या ईविल पॉडकास्ट के मेजबान ने हाल ही में एक उजागर दस्तावेज़ पर चर्चा की, जिसे 2000 में जारी किया गया था.

घटना को यू्क्रेनी-कनाडाई अखबार ने प्रकाशित किया था

इस घटना के बारे में सीआईए की फाइल में कहा गया है कि 23 सैनिक पत्थर बन गए. उनके अवशेष एक गुप्त सुविधा में ले जाए गए. 27 मार्च 1993 को यूक्रेनी अखबार होलोस उक्राइनी ने एक कहानी प्रकाशित की थी. एक कनाडाई अखबार ने दावा किया कि यह घटना 1989 और 1990 के बीच हुई थी.

🚨Update: Russian troops turned to stone by UFO in 90s! — CIA



Declassified files reveal Soviets shot down 'saucer-shaped craft!’



File says '5 short humanoids with large heads and black eyes' came out and turned 23 soldiers to 'stone poles!’ pic.twitter.com/GltBLUu3EN