मेरठ के बाद अब अलवर में नीले ड्रम से निकली लाश, जानें पति के खिलाफ पत्नी और उसके प्रेमी की खौफनाक साजिश

Alwar Blue Drum Murder Case: करीब 5 महीने पहले की बात है. जब मेरठ से एक नीले ड्रम की खौफनाक कहानी सामने आई थी. उस नीले ड्रम ने ऐसी दहशत फैलाई थी कि देश भर के पतियों की नींद हराम हो गई थी. सौरभ नाम का एक पति उस ड्रम से बाहर क्या आया, तब हर पति के चेहरे से मानों मुस्कान ही गायब हो गई थी. जी हां, तब पति को मार कर उसकी लाश ड्रम में पैक करने वाली उस पत्नी का नाम भी मुस्कान ही था.

हालांकि मेरठ का सौरभ या यूं कहें कि सौरभ की लाश जिस नीले रंग के ड्रम से बाहर निकली थी, उस ड्रम को तो पूरे देश ने देखा था. लेकिन ड्रम के अंदर से सौरभ को बाहर निकलते कोई नहीं देख पाया था. अब ये कमी भी पूरी हो गई.

मेरठ से करीब 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर इलाके में उसी बदनाम नीले रंग के ड्रम से एक और पति की लाश बाहर निकली है. अब चूंकि लाश बेहद खराब हालत में है इसलिए उसकी तस्वीर तो नहीं दिखा सकते. पर जिन कपड़ों में लाश को लपेट कर ड्रम में पैक किया गया था. ड्रम का ढक्कन खुलने के बाद उन कपड़ों को बाहर निकालते कैमरों ने जरूर देखा है.

मामला है राजस्थान के अलवर जिले का. जहां खैरथल तिजारा इलाका है. उसी इलाके में आदर्श कॉलोनी में मौजूद एक घर के मालिक का नाम है राजेश. राजेश एक प्रॉपर्टी डीलर भी है और ईंट भट्टे के कारोबारी भी करता है. बात रविवार की है यानि 17 अगस्त 2025. घर से लोकल पुलिस को एक फोन जाता है. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंचती है.

पुलिस की गाड़ियां देख अब आसपास के लोग भी राजेश के घर के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं. थोड़ी ही देर में अब पुलिस उस मकान की छत पर मौजूद थी. छत पर कुल दो नीले ड्रम रखे हुए थे. जबकि छत पर ही नीले रंग की ही पानी की एक टंकी भी थी. जब पुलिस की टीम छत पर पहुंची तब भी तेज बदबू आ रही थी इसीलिए सभी ने अपने मुंह और नाक ढक रखे थे.

अब पुलिस के इशारे पर एक शख्स सबसे पहले बीच में रखे एक ड्रम का ढक्कन हटाता है. ढक्कन हटाते ही बदबू और तेज हो जाती है. अब वो ड्रम के अंदर हाथ डालकर कुछ बाहर खींचता है. वो कोई कपड़ा था. बदबू इतनी ज्यादा तेज थी कि वो ड्रम के करीब जाता और फिर तेजी से पीछे की तरफ हटता. कपड़ा बाहर निकालने के बाद अब वो ड्रम के अंदर झांकता है. और छत पर मौजूद पुलिस वालों को बताता है कि अंदर अब कुछ और नहीं बस एक लाश है.

तो मेरठ से ढाई सौ किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर इलाके में इस बार नीले रंग के ड्रम ने जिस शख्स की लाश उगली उसका नाम हंसराज उर्फ सूरज था. इत्तेफाक की बात है कि सूरज उसी छत पर किराए के कमरे में अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहता था. यानि यहां भी नीले रंग के ड्रम ने कायदे से एक पति की ही लाश उगली. कमाल की बात ये कि जब सूरज ड्रम से बाहर आया तब उसकी पत्नी अपने तीनों बच्चों समेत घर से गायब थी. सिर्फ इतना ही नहीं घर के मकान मालिक और मालकिन यानि राजेश और मिथिलेश का एक बेटा भी गायब था.

यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले सूरज की शादी करीब 8 साल पहले सुनीता से हुई थी. दोनों के तीन बच्चे हैं. सुनीता को रील बनाने का शौक था और सोशल मीडिया का चस्का भी. करीब दो महीने पहले सूरज नौकरी के लिए सुनीता और तीनों बच्चों को लेकर राजस्थान के खैरथल तिजारा इलाके में आया था. वो एक ईंट भट्टे पर काम करने लगा था. उसी ईट भट्टे पर जितेंद्र नाम का एक शख्स मुनीम था. एक साथ काम करने की वजह से सूरज और जितेंद्र में दोस्ती हो गई थी.

दोनों साथ में अक्सर शराब पीने लगे. इसी दौरान जितेंद्र की मुलाकात सुनीता से हुई. फिर उसने उसकी रील देखी. अब धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया. बरसात के मौसम में ईंट भट्टे का काम रोकना पड़ता है. काम बंद होते ही अब सूरज अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वापस शाहजहांपुर लौट रहा था. लेकिन जितेंद्र ऐसा नहीं चाहता था. उसने दूसरा काम दिलाने के नाम पर करीब डेढ़ महीने पहले सूरज, सुनीता और उसके बच्चों को किराएदार के तौर पर अपने घर में रख लिया था.

जितेंद्र अब जानबूझ कर सूरज को ज्यादा शराब पिलाने लगा. वो नशे में होता तो सुनीता से मिलना उसके लिए आसान हो जाता. शराब की अचानक लगी इस नई लत से सुनीता परेशान भी थी. उसने सूरज की इस लत के बारे में मकान मालकिन यानि जितेंद्र की मां से शिकायत भी की थी. सुनीता और सूरज को अपने घर में लाने के बाद से ही जितेंद्र सुनिता के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश बुनने लगा था.

शायद कहीं ना कहीं उन दोनों के दिमाग में मेरठ की मुस्कान और मुस्कान का ड्रम दोनों था. इत्तेफाक से जितेंद्र के पिता राजेश के ईंट भट्टे पर भी पानी के इस्तेमाल के लिए ड्रम का काफी इस्तेमाल होता था. चूंकि ईंट भट्टा बंद था, लिहाजा कई ड्रम वो उठाकर घर ले आए थे. पिछले हफ्ते सुनीता ने अपनी मकान मालकिन मिथिलेश से पानी की किल्लत की आड़ में एक ड्रम मांगा. मिथिलेश ने उसे ड्रम दे दिया.

जन्माष्टमी के दिन यानि 16 अगस्त की शाम सूरज को पड़ोसियों ने आखिरी बार देखा था. इसके बाद सूरज दिखाई नहीं दिया. अगले दिन यानि रविवार 17 अगस्त की सुबह जब मिथिलेश छत पर गई तो सूरज पत्नी सुनीता और तीनों बच्चे भी घर पर नहीं थे. यहां तक की मिथिलेश का बेटा जितेंद्र भी घऱ पर नहीं था. उसी वक्त मिथिलेश ने ये महसूस किया कि छत पर एक अजीब सी बदबू आ रही है. जिसके बाद ही उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी.

पुलिस की मौजूदगी में जब इस नीले रंग के ड्रम को खोला गया और लाश बाहर निकाली गई तो पता चला कि ड्रम के अंदर लाश के ऊपर बहुत सारा नमक भी डाला गया था. लाश को जल्दी गलाने के लिए. हालांकि मुस्कान के उलट इस ड्रम में सूरज की लाश मुश्किल से 20-24 घंटे रही होगी. लेकिन नमक और तेज उमस की वजह से लाश जल्दी गलनी शुरु हो गई थी.

अब चूंकि जितेंद्र, सुनीता तीनों बच्चों के साथ गायब था, लिहाजा कत्ल की तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए पहले जितेंद्र और सुनीता का पकड़े जाना जरूरी था ताकि पूरी कहानी परत दर परत सामने आ सके. पुलिस को इसमें ज्यादा दुश्वारी भी नहीं आई. 24 घंटे से भी पहले जितेंद्र और सुनीता दोनों पुलिस के शिकंजे में थे. और पूरी कहानी उन दोनों ने पुलिस के सामने बयां कर दी. इस नीले ड्रम का राज फिर से खुल गया.

(अलवर से हिमांशु शर्मा का इनपुट)

