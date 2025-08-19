दो महीने में तबाह हो गया पूरा परिवार... छत पर रखे नीले ड्रम में लाश, 8 साल के बेटे ने खोल दिया कत्ल का राज

Alwar Blue Drum Murder Case: राजस्थान के अलवर में एक नीले ड्रम ने जब लाश उगली तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. लेकिन इस कत्ल की खौफनाक कहानी किसी चश्मदीद या आरोपियों ने नहीं बल्कि बेरहमी से कत्ल किए शख्स के 8 साल के मासूम बेटे ने खुद पुलिस को सुनाई. उसने बताया कि कैसे उसकी मां सुनीता ने मकान मालिक जितेंद्र के साथ मिलकर उसके पिता हंसराज को मौत के घाट उतार दिया. बच्चे की गवाही ने इस गुनाह की सारी परतें खोलकर रख दीं और सच सामने आ गया. सच कहें तो अलवर की सुनीता मेरठ की मुस्कान से भी ज्यादा खौफनाक निकली.

नीले ड्रम से निकली लाश

राजस्थान के अलवर जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक नीले ड्रम से 35 वर्षीय हंसराज उर्फ सूरज की लाश बरामद हुई. लाश पर नमक डाला गया था ताकि वह जल्दी गल जाए. पुलिस को जब गंध की शिकायत मिली तो मौके पर पहुंचकर ड्रम खोला गया. अंदर का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया. नीले ड्रम के अंदर कपड़ों में लिपटी एक लाश मौजूद थी.

मासूम बेटे ने बताई मां की करतूत

इस हत्याकांड का सबसे बड़ा गवाह हंसराज का आठ साल का बेटा हर्षल बना. उसी ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है. उस मासूम ने खुद पुलिस को बताया कि उसकी मां सुनीता और मकान मालिक जितेंद्र अंकल ने मिलकर उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया. बच्चे ने कहा कि मां ने ही पापा की लाश ड्रम में डाला और ऊपर से नमक छिड़ककर पत्थर रख दिया था.

शराब पीने के बाद हुआ झगड़ा

हर्षल ने पुलिस को बताया कि वारदात वाली रात पापा, मम्मी और अंकल जितेंद्र ने साथ बैठकर शराब पी थी. मम्मी ने दो पैग लिए, जबकि पापा और अंकल ज्यादा पी गए. इसी दौरान उसके पिता ने आपा खो दिया. इसके बाद पापा ने उसकी मम्मी को मारना शुरू कर दिया. अंकल ने मम्मी को बचाया और हमें तीनों बच्चों को कमरे में सुला दिया गया.

नींद खुली तो दिखा खौफनाक मंजर

हर्षल के मुताबिक, सो जाने के बाद रात में जब उसकी आंख खुली तो पापा बेड पर पड़े थे. सुबह उठा तो देखा पापा अब भी वहीं पड़े थे. वहां जितेंद्र अंकल भी मौजूद थे. तभी अंकल जितेंद्र ने कहा कि तेरे पापा मर गए. इसके बाद मां और अंकल ने मिलकर पापा को नीले ड्रम में ठूंस दिया और ऊपर से नमक डालकर ढक्कन बंद कर दिया.

बच्चों संग ड्रम ले गए थे ईंट भट्टे पर

हर्षल ने आगे पुलिस को बताया कि उसकी मां और अंकल यहीं नहीं रुके. उन्होंने उन बच्चों को भी साथ लिया और ड्रम को ईंट भट्टे तक ले गए. वहां अंकल जितेंद्र के जानने वाले लोग थे. लेकिन पुलिस को पहले ही शक हो गया था और टीम मौके पर पहुंच गई. वहीं से सुनीता और जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया.

प्यार और धोखे की कहानी

बच्चे ने पुलिस को बताया कि उसका मकान मालिक अंकल जितेंद्र अक्सर उनके घर आता था. वह मम्मी को प्यार करता और हमें टॉफी-चीजें लाकर देता. यहां तक कि हमारे स्कूल में एडमिशन भी उसी ने कराया था. पापा को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो वे भड़क उठे और अक्सर मम्मी से मारपीट करने लगे. ये सब आए दिन होने लगा था.

पति की हिंसा और पत्नी का गुस्सा

हर्षल ने पुलिस को बताया कि मारपीट के दौरान गुस्से में पापा मम्मी को बीड़ी से जलाते थे. एक बार गुस्से में उन्होंने मुझ पर भी ब्लेड से हमला किया था. रोज-रोज की इस मारपीट के बीच मम्मी और अंकल का रिश्ता गहराता गया. आखिरकार दोनों ने मिलकर पापा को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली. और इसी के बाद उन दोनों मिलकर उसके पापा को मार डाला.

बदबू से खुला राज

वारदात के बाद सुनीता और जितेंद्र ने घर की छत पर ड्रम छुपा दिया था. लेकिन जब मकान मालिक की पत्नी छत पर गई तो बदबू से परेशान हो गई. पहले उसे लगा कोई जानवर मर गया होगा. लेकिन गंध बढ़ने पर उन्हें नीले ड्रम पर शक हुआ. लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई. इसी के बाद पुलिस को बुलाया गया और जब पुलिस की मौजूदगी में ड्रम खोला गया तो नमक से ढकी हुई लाश उसमें मिली.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

मामले की जांच पड़ताल में जुटी अलवर पुलिस ने शव की पहचान हंसराज उर्फ सूरज निवासी शाहजहांपुर, यूपी के रूप में की है. शुरुआती जांच में धारदार हथियार से हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है. अलवर के डिप्टी एसपी राजेंद्र सिंह ने बताया कि सुनीता और जितेंद्र को हिरासत में लिया गया है और उन दोनों ने पूछताछ जारी है. पुलिस के मुताबिक, बच्चे का बयान इस केस की सबसे अहम कड़ी है.

कॉलोनी में दहशत

हंसराज करीब दो महीने पहले ही किराए के मकान में आया था. वो ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रहा था. पड़ोसियों का कहना है कि उनके घर में अक्सर झगड़े होते थे. लेकिन अब पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. लोग इस केस को मेरठ की मुस्कान केस से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनीता मेरठ की मुस्कान से भी खतरनाक निकली.

(अलवर से हिमांशु शर्मा का इनपुट)

