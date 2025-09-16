scorecardresearch
 

बरेली में हाई-वोल्टेज ड्रामा: साली संग फरार हुआ जीजा, तो उसकी बहन को ले भागा साला फिर...

बरेली जिले में एक हैरान कर देने वाला अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां एक शख्स अपनी साली संग भागा और अगले ही दिन उसका साला उसकी बहन को लेकर फरार हो गया. गांव में हड़कंप मचा. पुलिस तक शिकायत पहुंची. पुलिस ने दोनों कपल को बरामद कर लिया.

बरेली जिले में 'लव स्वैप' का एक दिलचस्प मामला सामने आया है. (Photo: ITG)
बरेली जिले में 'लव स्वैप' का एक दिलचस्प मामला सामने आया है. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसे सुनकर गांव वाले भी कहने लगे कि ये कहानी किसी टीवी सीरियल से कम नहीं है. जिले के देवरनियां थाना क्षेत्र के कमालूपुर गांव में रिश्तों का ऐसा फेरबदल हुआ जिसने पूरे इलाके को हक्का-बक्का कर दिया. हालांकि, ये मामला जब पुलिस तक पहुंचा, उनके दखल के बाद दोनों पक्षों के बीच किसी तरह समझौता कराया गया.

जानकारी के मुताबिक, ये मामला 23 अगस्त का है. 6 साल से शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता 28 वर्षीय केशव कुमार अचानक अपनी 19 साल की साली कल्पना संग घर से गायब हो गया. उनके घरवाले ढूंढते रह गए, लेकिन जीजा-साली दोनों हवा हो चुके थे. गांव में फुसफुसाहटें शुरू हुईं और चौपाल पर चर्चा गर्मा गई. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. अगले ही दिन एक हैरतअंगेज ट्विस्ट आया.

इसके बाद लोग दंग रह गए. केशव का साला रवींद्र ने बदला लेने की ठान ली. इसके लिए उसने अपने जीजा केशव कुमार की 19 साल की बहन को लेकर फरार हो गया. यानी जीजा अपनी साली संग और साला उसकी बहन के संग रफूचक्कर हो चुके थे. पूरे इलाके में इस घटना की चर्चा होने लगी. बहनों की इस अदला-बदली देखकर लोग बोले, ''वाह भई, ये तो रिश्तों का पूरा रियलिटी शो बन गया.''

समाज में हो रही बदनामी को देखकर दोनों परिवार सकते में आ गए. इधर-उधर खोजबीन हुई, लेकिन जब हाथ खाली रहे तो परिजन नवाबगंज थाने पहुंचे. पुलिस ने गंभीरता से मामला दर्ज किया. दो दिनों की तलाश के बाद 14 और 15 सितंबर को पुलिस ने दोनों कपल को किसी तरह से खोज निकाला. उनको थाने लाया गया. दोनों परिवारों को बुलाया गया. बातचीत शुरू हुई. थाने में पंचायत जैसा नजारा था. 

सामने दोनों परिवार, बीच में पुलिस और गांव के बुजुर्ग. आमतौर पर ऐसे मामलों में चीख-पुकार, तनाव और झगड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां कुछ और ही हुआ. लंबी बातचीत और समझाइश के बाद दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया. न कोई मुकदमा, न पुलिसिया कार्रवाई. सबने मान लिया कि दोनों जोड़े अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी राह चुनने दी जाए.

भले ये विवाद थाने में ही थम गया, लेकिन गांव में ये किस्सा चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है. लोग इसे रिश्तों का ''स्वैप ड्रामा'' कहकर याद कर रहे हैं. लोग मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं, ''बरेली में सास-बहू नहीं, जीजा-साली का नया सीजन चल रहा है.'' कहानी चाहे कितनी भी फिल्मी लगे, लेकिन गांव में इस किस्से ने रिश्तों की परिभाषा को नए अंदाज में लिख दिया है.

---- समाप्त ----
