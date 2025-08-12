'ही किल्ड ही शूट माई हस्बैंड... उन्हें फांसी की सजा हो', तनु प्रिया ने सुनाई पति के कत्ल की खौफनाक कहानी, DMCH ऑनर किलिंग में बड़ा खुलासा

DMCH Rahul Kumar Murder Case: फिर एक बार मोहब्बत हार गई. एक इंसान को इंसान से मोहब्बत करने की सजा मिली. ये सजा सिर्फ मोहब्बत करने की नहीं जाति ,धर्म, अमीर, गरीब, ऊंच, नीच को दरकिनार कर किसी से प्यार करने की थी. बिहार के सुपौल की तनु प्रिया के पति का क़त्ल उसकी आंखों के सामने कर दिया गया. दो प्यार करने वालों को जुदा कर दिया. इन दोनों का जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने मोहब्बत में सब जायज़ समझा. लेकिन अफसोस, एक पिता का झूठा मान इनकी सच्ची मोहब्बत पर भारी पड़ गया. इतना भारी पड़ा कि इसके नीचे कुचल गई खुद की बेटी की सारी खुशियां.

पूरी जिंदगी. उसके जीने की उम्मीद. उसका सुहाग. उसका पति. सब कुछ. जिस बेटी की खुशियों के लिए उम्र भर एक बाप ने ना जाने कितने जतन किए होंगे. उसी की खुशियों को, उसकी जिंदगी को, उसकी नई-नई शादी को चंद सेकंड में लहु लुहान कर दिया. तनु प्रिया के आंखों के सामने ही उसके पिता ने उसकी 3 महीने पुराने पति का सीना छलनी कर दिया. शादी के ठीक 3 महीने बाद तनु प्रिया विधवा हो गई. तनु प्रिया तीन महीने पहले लाल जोड़ा पहने, सिंदूर लगाए, दुल्हन के लिबास में नजर आई थी. यानि 5 मई को शादी के दिन वो ऐसी दिख रही थी. और ठीक तीन महीने बाद 5 अगस्त को उसकी जिंदगी के सारे रंग उड़ गए.

आज एक बेटी बेटी अपने पिता, अपने दोनों भाइयों के लिए मौत की सजा मांग रही है. एक-एक नाम लेकर खून रिश्तों में लिपटे खूनी की पहचान करवा रही है जिसने उसके पति की हत्या कर दी. तनु प्रिया झा अपने पति के कत्ल में किसी भी तरह से शामिल सारे आरोपियों के लिए मौत मांग रही है. वो रो-रो कर पुलिस, कानून, अदालत, समाज... सबसे इंसाफ की गुहार लगा रही है. वो इस कदर टूट चुकी है कि बस अब जीना नहीं चाहती. तनु के पति के कातिलों को जल्द से जल्द सजा नहीं मिली तो वो खुद को खत्म कर देने की जिद्द पर अड़ी है.

दूसरी तरफ एक मां अपने इकलौते बेटे की इस मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही. रो-रो कर बूढ़े बाप के आंसू सूख चुके हैं. वो अब घर के किसी कोने में चुपचाप से बैठ गए हैं. पाई-पाई जमा कर अपने बच्चे को पढ़ाने वाले पिता से उनके बुढापे का सहारा छीनने वालों के लिए सजा की मांग कर रहे हैं. ये बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए पटना से दरभंगा पहुंची थी. बेबस बहन अपने पूरे परिवार को संभालने के लिए खुद को संभाले खड़ी है. अपनी भाभी को छोटी बहन मानकर उसका साथ दे रही है. खुद के आंसू छुपकार उसके आंसू पोछ रही है.

चीत्कार. तड़प. बेबसी. ना सह पाने वाली तकलीफ. गुस्सा. हंगामा. पिटाई. ये सब कुछ जानते हैं क्यों हो रहा है. क्योंकि एक बेटी ने दूसरी जाति के लड़के से मोहब्बत कर ली. अपने पिता और परिवार की पसंद से अलग, अपनी पंसद के लड़के से शादी कर ली. और इस बाप को दूसरी जाति में बेटी का शादी करना इतना नागवार गुजरा कि उसने ना सिर्फ अपनी बेटी का पति, बल्कि एक परिवार से उसका इकलौता बेटा, एक बाप से उसके बुढापे का सहारा, एक मां से उसके जिगर का टुकड़ा, एक बहन से उसका लाडला भाई और एक घर से उसकी उम्मीदों को हमेशा-हमेशा के लिए छीन लिया.

दरभंगा मेडिकल कॉलेज में काले कपड़े पहन कर मुंह पर नकाब और मास्क लगाए प्रेमशंकर झा नाम का शख्स कॉलेज परिसर में घुसता है. इसी कॉलेज में बीएससी सेकंड इयर के स्टूडेंट राहुल मंडल को किसी बहाने से अपने पास बुलाता है. और फिर उसके सीने में गोली उतार देता है. प्रेम शंकर झा की बेटी तनु प्रिया भी उसी कॉलेज की बीएसी फर्स्ट ईयर की स्टू़डेंट है. राहुल मंडल को जैसे ही गोली लगी उसकी पत्नी प्रिया उसके सामने ही थी. वो दौड़ते हुए अपनी पत्नी की गोद में जा गिरा. अपनी मोहब्बत को अपनी गोद में आखिरी सांस गिनते देख रही तनु प्रिया बेसुध सी हो गई. जैसे तैसे बस उसे अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में राहुल इस मोहब्बत की जंग हार गया और अब इस जंग को अकेले लड़ रही है तनु प्रिया. तनु प्रिया हर दर से गुजारिश कर रही है. हर जांच एजेंसी से इंसाफ की गुहार लगा रही है.

तनु अपने घरवालों को अच्छे से जानती थी. उसके घरवालों ने धमकी दी थी कि वो उनकी बेटी है उसे तो नहीं मार पाएंगे. लेकिन उसके पति की जान ले लेंगे. तनु ने अपने ही घरवालों के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज करवाई थी.

अब राहुल की हत्या के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्रों से लेकर आम लोग तक इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं. अब भले ही सारे लोग मिलकर ये इंसाफ दिलाने की जंग जीत भी जाएं. लेकिन मोहब्बत तो हार गई ना. एक कहानी फिर अधूरी रह गई. तीन महीने की शादी जिंदगी भर का गम इन आंखों में छोड़कर यादों में रह गई. और फिर एक दिन प्यार की बातें बस यादों में रह जाती हैं हिस्से आती है एक लंबी ख़ामोशी और ना ख़त्म होने वाला इंतज़ार बाक़ी रह जाता है सिर्फ़ ख़ालीपन जो सोख लेती हैं हमारे अंदर की बची-खुची ख़ुशियां साथ रह जाती है, जुदाई जो जिस्म में नहीं रूह में बस जाती है.

'जिसकी आंखों में कटी थीं सदियां, उसने सदियों की जुदाई दी हैं.'

तनु प्रिया खुद बताती हैं कि वो और राहुल अच्छे दोस्त थे. एक दिन उसके पिता ने दोनों को कॉलेज से साथ आते देखा और तबसे ही उस पर घर में ही जुल्मो सितम का सिलसिला शुरु हो गया. उसे घर में मारा पीटा जाता था. उस लड़के से तनु की दोस्ती की वजह से उसके साथ इस हद तक मारपीट हुई कि उसने राहुल को शादी करने को कहा. दोनों शादी के लिए राजी थे. राहुल ने तनु को उसके घर में हो रही मारपीट से बाहर निकालने और दोनों के अच्छे रिश्ते को और मजबूत करने के लिए 5 मई को मंदिर में शादी कर ली. फिर दोनों ने कोर्ट मैरेज भी की. तनु अपने साथ अपने घर से बस कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर राहुल के पास आ गई थी और यही बात तनु प्रिया झा के परिवार को नागवार गुजरी.

तनु प्रिया और राहुल की पढ़ाई का पूरा खर्चा राहुल के घरवाले उठा रहे थे. अपने एक एक पाई जोड़कर बेटे को तो पढ़ाया ही. और अब बहु की पढ़ाई और हॉस्टल का खर्चा भी किसानी खेती करने वाले सास ससुर उठा रहे थे. राहुल की मां रोते-रोते बता रही हैं कि कैसे पूरे दिन मेहनत करने के बाद शाम को बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए रोज कुछ पैसे भेजते थे.

उधर, दूसरी तरफ राहुल मंडल पर गोली चलते ही कॉलेज में हंगामा मच गया. डीएमसीएच में बंदूक लेकर कोई कैसे दाखिल हो गया. कैसे वहां पढ़ने वाले एक छात्र को दिन दहाड़े किसी ने गोली मार दी. दरभंगा मेडिकल कॉलेज में छात्रों में उनके साथी की हत्या कर देने का गुस्सा इस कदर हावी हुआ कि गोली चलाने वाले प्रेम शंकर झा को छात्रों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और फिर वही हुआ जो हमेशा भीड़ करती है. कानून को हाथ में लेकर अपने साथी पर गोली चलाने की सजा भीड़ खुद देने लगी. जिसके हाथ जो लगा उसने प्रेम शंकर झा को उसी से मारना शुरु कर दिया. उसे इतना पीटा गया कि गंभीर हालत में उसे दरभंगा मेडिलक कॉलेज में ही भर्ती कराया गया. जहां से उसे पटना रेफर कर दिया गया. फिलहाल, पटना में राहुल के हत्यारे प्रेम शंकर झा का इलाज चल रहा है.

(सुपौल से रामचंद्र मेहता और दरभंगा से प्रह्लाद कुमार के मनीषा झा का इनपुट)

