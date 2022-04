CrPC Section 66: सरकारी सेवक पर समन तामील करना बताती है सीआरपीसी की धारा 66

दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) में न्यायलय (Court) और पुलिस (Police) के काम करने की प्रक्रिया (Process) के बारे में जानकारी दी गई है. इस प्रकार सीआरपीसी (CrPC) की धारा 66 (Section 66) में सरकारी सेवक (government servant) पर समन की तामील (service of summons) को लेकर प्रावधान (provision) किया गया है. तो चलिए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 66 इस बारे में क्या कहती है?

सीआरपीसी की धारा 66 (CrPC Section 66)

दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 66 (Section 66) में सरकारी सेवक पर तामील (Service on Government servant) किए जाने का प्रावधान बताया गया है. CrPC की धारा 66 के मुताबिक-

(1) जहां समन किया गया व्यक्ति (person summoned) सरकार की सक्रिय सेवा (active service of the Government,) में है वहां समन जारी करने वाला न्यायालय (Court) मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान (head of the office) को भेजेगा, जिसमें वह व्यक्ति सेवक है और तब वह प्रधान, धारा 62 में उपबंधित प्रकार से समन की तामील (service of summons) कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन (required endorsement) सहित उस पर अपने हस्ताक्षर (Signature) करके उसे न्यायालय को लौटा देगा.

(2) ऐसा हस्ताक्षर (Such signature) सम्यक तामील का साक्ष्य (evidence of due service) होगा.

क्या होती है सीआरपीसी (CrPC)

सीआरपीसी (CRPC) अंग्रेजी का शब्द है. जिसकी फुल फॉर्म Code of Criminal Procedure (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) होती है. इसे हिंदी में 'दंड प्रक्रिया संहिता' कहा जाता है. CrPC में 37 अध्याय (Chapter) हैं, जिनके अधीन कुल 484 धाराएं (Sections) मौजूद हैं. जब कोई अपराध होता है, तो हमेशा दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो पुलिस अपराध (Crime) की जांच करने में अपनाती है, जो पीड़ित (Victim) से संबंधित होती है और दूसरी प्रक्रिया आरोपी (Accused) के संबंध में होती है. सीआरपीसी (CrPC) में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है.

1974 में लागू हुई थी CrPC

सीआरपीसी के लिए 1973 में कानून (Law) पारित किया गया था. इसके बाद 1 अप्रैल 1974 से दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी (CrPC) देश में लागू हो गई थी. तब से अब तक CrPC में कई बार संशोधन (Amendment) भी किए गए है.