CrPC Section 61: समन का प्रारूप परिभाषित करती है सीआरपीसी की धारा 61

Code of Criminal Procedure: दंड प्रक्रिया संहिता की धाराएं (Sections) न्यायलय (Court) और पुलिस (Police) के काम करने की प्रक्रिया (Process) के बारे में जानकारी देती हैं. इसी प्रकार से सीआरपीसी (CrPC) की धारा 61 (Section 61) में समन के प्रारूप (Form of summons) के बारे में बताया गया है. तो चलिए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 61 समन को लेकर क्या प्रावधान करती है?

सीआरपीसी की धारा 61 (CrPC Section 61)

दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 61 (Section 61) में समन के प्रारूप (Form of summons) को लेकर प्रावधान (provision) किया गया है. CrPC की धारा 61 के अनुसार न्यायालय (Court) द्वारा इस संहिता के अधीन (under this Code) जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित (writing) रूप में और दो प्रतियों (duplicate copy) में, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी (presiding officer) द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी (officer) द्वारा, जिसे उच्च न्यायालय (High Court) नियम द्वारा समय-समय पर निदिष्ट (direct) करे, हस्ताक्षरित (signed) होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा (seal of the Court) लगी होगी.

क्या होती है सीआरपीसी (CrPC)

सीआरपीसी (CRPC) अंग्रेजी का शब्द है. जिसकी फुल फॉर्म Code of Criminal Procedure (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) होती है. इसे हिंदी में 'दंड प्रक्रिया संहिता' कहा जाता है. CrPC में 37 अध्याय (Chapter) हैं, जिनके अधीन कुल 484 धाराएं (Sections) मौजूद हैं. जब कोई अपराध होता है, तो हमेशा दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो पुलिस अपराध (Crime) की जांच करने में अपनाती है, जो पीड़ित (Victim) से संबंधित होती है और दूसरी प्रक्रिया आरोपी (Accused) के संबंध में होती है. सीआरपीसी (CrPC) में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है.

1974 में लागू हुई थी CrPC

सीआरपीसी के लिए 1973 में कानून (Law) पारित किया गया था. इसके बाद 1 अप्रैल 1974 से दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी (CrPC) देश में लागू हो गई थी. तब से अब तक CrPC में कई बार संशोधन (Amendment) भी किए गए है.