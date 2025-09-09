रोहिणी कोर्ट में गोगी गैंग से गैंगवार की साजिश नाकाम, पकड़े गए टिल्लू ताजपुरिया गैंग के दो शार्पशूटर

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रोहिणी में टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के दो शार्पशूटरों को दबोचकर एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी. दोनों को गोगी गैंग के सदस्यों को अदालत में पेशी के दौरान निशाना बनाने का टास्क मिला था. हथियारों के साथ पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि गैंग की कमान अब विदेश से दीपक पाकस्मा संभाल रहा है.

डीसीपी अमित कौशिक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 28 वर्षीय दीपक गुलिया और 24 वर्षीय साहिल उर्फ लारा के रूप में हुई है. दोनों को प्रतिद्वंद्वी गोगी गिरोह के सदस्यों पर अदालत में पेशी के दौरान हमला करने का जिम्मा सौंपा गया था. ये दोनों कोर्ट के बाहर खून की ऐसी साजिश रच रहे थे, जिससे गोगी गैंग को सीधी चुनौती दी जा सके.

पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद उसके गिरोह का संचालन अब विदेश में बैठा एक गैंगस्टर दीपक पाकस्मा कर रहा है. वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है. दीपक ने गुलिया और साहिल को खासतौर पर गोगी गिरोह के सफाए के लिए टास्क दिया था.

पुलिस ने दोनों शार्पशूटरों के पास से दो अर्ध-स्वचालित पिस्तौल और छह जिंदा कारतूस भी बरामद किए है. ये हथियार गोगी गैंग पर हमला करने के लिए ही जुटाए गए थे. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जानकारी मिली थी कि रोहिणी में टिल्लू गिरोह के शूटर अपने साथियों से मिलने जा रहे हैं. इस मुलाकात में गोगी गैंग पर हमले की अंतिम योजना बनाई जानी थी.

पुलिस को जैसे ही इनपुट मिला, छापेमारी टीम बनाई गई और दोनों को दबोच लिया गया. शार्पशूटरों की पृष्ठभूमि भी जरायम की दुनिया से सीधा जुड़ाव दिखाती है. हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला दीपक गुलिया जेल में रहते हुए टिल्लू ताजपुरिया के संपर्क में आया और उसके गैंग में शामिल हो गया. टिल्लू की मौत के बाद गुलिया को विदेश में बैठे पाकस्मा से मिलवाया गया.

इसी मुलाकात के बाद उसे हत्या का बदला लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई. गुलिया ने इसके लिए साहिल को जोड़ा, जो पहले मजदूरी करता था और अपराध की दुनिया से दूर था. पुलिस जांच में सामने आया कि दीपक साल 2019 में सोनीपत में हुई एक हत्या के मामले में शामिल रह चुका है. साहिल का नाम 2021 में पानीपत में दर्ज एक धोखाधड़ी केस में सामने आया था.

दोनों गैंग के लिए शार्पशूटर के रूप में तैयार किए गए. दिल्ली-एनसीआर में टिल्लू और गोगी गैंग की दुश्मनी ने पिछले कुछ सालों में कई लोगों की जान ली है. यह दुश्मनी सिर्फ दिल्ली की सड़कों तक सीमित नहीं रही बल्कि अदालत की चारदीवारी तक भी पहुंच चुकी है. गोगी और टिल्लू के बीच गैंगवार ने लगातार हत्याओं और जवाबी वारदातों से पुलिस की नींद उड़ाई है.

