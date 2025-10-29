राजा रघुवंशी मर्डर केस: सोनम और राज समेत पांच आरोपियों पर आरोप तय, जल्द शुरू होगा ट्रायल

मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को राजा रघुवंशी मर्डर केस में पांच आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं. इस बहुचर्चित केस में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी पर गंभीर आरोप तय किए गए हैं. सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या), 238(a) (सबूत मिटाना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज किया गया था.

पुलिस के मुताबिक, मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ 21 मई को शिलांग पहुंचे थे. वहां से कपल सोहरा गया, जो अपनी वादियों और झरनों के लिए मशहूर है. लेकिन इस खूबसूरत ट्रिप का अंत दर्दनाक साबित हुआ. 26 मई को दोनों के लापता होने की खबर आई. इसके बाद स्थानीय पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय ट्रेकर्स ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया.

कई दिनों की सर्च ऑपरेशन के बाद 2 जून को वेई सावदोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया. शव मिलने के बाद सोहरा पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया. जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि सोनम का राज कुशवाहा नामक एक युवक के साथ संबंध था. दोनों ने मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी. इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश के हिटमैन विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को सुपारी दी.

पुलिस का दावा है कि यह पूरी वारदात सोनम की मौजूदगी में हुई. हनीमून स्पॉट पर ही राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया. हत्या के बाद पांचों आरोपी मौके से फरार हो गए. इसे एक एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई. लेकिन पुलिस की जांच में सबूतों की परतें खुलती चली गईं. जांच शुरू होने के एक हफ्ते के भीतर पुलिस ने सोनम, उसके प्रेमी राज कुशवाहा और तीनों हिटमैन को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने इस मामले 790 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी.

5 सितंबर को सोहरा सब-डिवीजन के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी. चार्जशीट में हत्या, साजिश और सबूत मिटाने की बात कही गई है. पुलिस ने इसे एक पूर्व नियोजित हत्याकांड बताया. कोर्ट ने मंगलवार को चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए पाया कि पहली नजर में पांचों आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. हालांकि, पांचों आरोपियों ने हत्याकांड में संलिप्तता इनकार करते हुए खुद को बेगुनाह बताया है.

पुलिस ने बताया कि वे इस मामले में तीन और लोगों सिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और बलबीर अहिरवार के खिलाफ दूसरी चार्जशीट फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं. इन्हें सबूत मिटाने और अपराध के बाद मदद पहुंचाने में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट में आरोप तय होने के बाद अब इस हत्याकांड का ट्रायल जल्द शुरू होने की उम्मीद है. इस केस ने पूरे देश में सवाल खड़े किए कि कैसे एक रिश्ता हनीमून के बहाने हत्या की साजिश में बदल गया.

