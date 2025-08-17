scorecardresearch
 

ओडिशा में महिला कांस्टेबल का शव पेड़ से लटका मिला, पति और सास गिरफ्तार

ओडिशा के नुआपाड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक महिला पुलिस कांस्टेबल का शव पेड़ से लटका मिला. इस घटना ने सनसनी फैला दी है. कांस्टेबल ने मौत से पहले वीडियो मैसेज भेजकर पति और सास पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की पुष्टि होगी. फिलहाल पुलिस आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर जांच कर रही है.

ससुरालवालों से तंग आकर महिला ने दी जान (Photo: Representational )
ओडिशा के नुआपाड़ा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला पुलिस कांस्टेबल का शव नुआपाड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक पेड़ से लटका हुआ मिला. इस घटना ने स्थानीय लोगों और पुलिस महकमे में सनसनी फैला दी है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि शनिवार को सुबह स्थानीय लोगों ने रेलवे स्टेशन के पास पेड़ से लटकी लाश को देखा. तुरंत इसकी सूचना नुआपाड़ा थाने को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक की पहचान महिला कांस्टेबल के रूप में हुई.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिला कांस्टेबल ने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले एक वीडियो कई लोगों को भेजा था. इस वीडियो में उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह अपने पति और सास द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न से तंग आ चुकी है और इसी कारण आत्महत्या का कदम उठा रही है.

नुआपाड़ा थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'हमने इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है. वीडियो की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में यह पुष्टि हुई है कि महिला कांस्टेबल अपने पति और सास के अत्याचार का शिकार थी.

जांच के आधार पर पुलिस ने मृतक के पति और सास को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अदालत में पेश किया गया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दोनों पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप सामने आया है, जिससे महिला कांस्टेबल तनाव में रहती थी.

 

