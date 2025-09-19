पाकिस्तान में साफ देखा जा सकता है ऑपरेशन सिंदूर का कहर, लश्कर कमांडर कासिम ने वीडियो में बताया सच

Pakistan Terror Camps Exposed: पाकिस्तान की सरजमीं पर चलने वाले आतंक के अड्डों का सच अब खुद वहां के आतंकी ही बेनकाब कर रहे हैं. जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर इलियास कश्मीरी के बाद अब लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर कासिम सामने आ गया है. उसने दुनिया को वो सच बता दिया, जिसे पाकिस्तान सालों से झूठ और इनकार के पर्दे में छिपाता रहा. कैमरे के सामने खड़े होकर उसने कबूल किया कि भारत के "ऑपरेशन सिंदूर" में लश्कर का मरकज-ए-तैयबा कैंप तबाह हुआ था.

इतना ही नहीं, उसने ये भी माना कि इसी कैंप से आतंकी निकलते रहे हैं और पाकिस्तान की साजिशों को अंजाम देते रहे हैं. पाकिस्तान दुनिया को गुमराह करने में लगा रहा, लेकिन उसके अपने ही आतंकी अब उसकी पोल खोल रहे हैं.

जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर इलियास कश्मीरी के बाद अब लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर कासिम ने मुरीदके के आतंकी कैंपों को लेकर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है. उसने खुद वो सच खुद उगल दिया, जिसे पाकिस्तान पहले मानने को तैयार नहीं था.

भारत के हमले में तबाह हुए लश्कर के आतंकी ठिकाने, मरकज-ए-तैयबा कैंप के सामने खड़े होकर कमांडर कासिम ने कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर में ये कैंप तबाह हो गया था. उसने ये बताया कि वहां उससे भी बड़ा कैंप बनने वाला है. साथ ही उसने कबूल किया कि उसी कैंप से कई आतंकी निकले हैं. वो दावा कर रहा है कि इस बार नया कैंप पहले से भी ज्यादा बड़ा बनेगा.

इससे पहले जैश के आतंकी इलियास कश्मीरी ने कबूल किया था कि भारत के हमले में जैश के आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया था. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मौजूद आतंक के तमाम अड्डे तबाह हो गए थे. ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य ताकत पूरी दुनिया ने देखी. पूरी दुनिया ने देखा दुश्मन के घर में घुसकर मारने का भारत का जज्बा. लेकिन पाकिस्तान अपनी तबाही दुनिया से छिपाता रहा है.

हार के अपमान का घूंट पीकर पाकिस्तान दुनिया से सच छिपाता रहा है लेकिन सच छिपता कहां है. अब पाकिस्तान की धरती से ही ये कबूलनामा आया है. लश्कर का कमांडर ऑन कैमरा ऑपरेशन सिंदूर में हुआ हाल बता रहा बता रहा है. लश्कर का कमांडर खुद कबूल कर रहा है कि यहां से आतंकी निकलते रहे हैं और पाकिस्तान की दहशतगर्दी वाली साजिश को अंजाम देते रहे हैं.

ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के पाले-पोसे आतंकी संगठनों ने वहां की सरकार की पोल खोली हो. जैश का भी कबूलनामा वाला वीडियो सामने आ चुका है. उस वीडियो से साफ है कि पाकिस्तान की कमर तो टूट चुकी है. लेकिन उसकी हेकडी नहीं गई है. वो फिर से आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप खडा करने में जुटा है.

पाकिस्तान माने या ना माने भारत का इरादा पक्का है. जब भी पाकिस्तान की जमीन से आतंकी साजिश को अंजाम दिया जाएगा. भारत घर में घुसकर मारेगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज फिर कहा कि पहलगाम हमले की याद आते ही खून खौल जाता है. सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की हर करतूत का माकूल जवाब दिया जाएगा.

---- समाप्त ----