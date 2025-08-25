मुंबई पुलिस का बड़ा अभियान, 64 दिनों में चोरी हुए 8000 मोबाइल फोन लोगों को लौटाए

मुंबई पुलिस ने चोरी हुए मोबाइल उनके असली मालिकों को वापस करने के लिए एक अभियान चलाया है, जिसे ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. पुलिस ने 64 दिनों में 8000 मोबाइल फ़ोन वापस किए हैं. दूरसंचार विभाग का केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (CEIR) और थानों पर तैनात अधिकारियों की कड़ी मेहनत की वजह से यह संभव हो पाया. इस अभियान की निगरानी खुद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कर रहे थे.

मुंबई पुलिस ने इस साल जून महीने में शहर भर में चोरी हुए मोबाइल फ़ोन वापस करने पर प्राथमिकता और ध्यान केंद्रित करते हुए एक अभियान शुरू किया था. इस साल 18 जून से 21 अगस्त तक, यानी सिर्फ़ दो महीनों में 8000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन विभिन्न पुलिस थानों और फिर उनके मालिकों को वापस किए गए हैं.

यह आंकड़ा दर्शाता है कि औसतन प्रतिदिन लगभग 125 मोबाइल फ़ोन वापस किए गए और बरामद किए गए। IMEI के ज़रिए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने की प्रथा लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन अब दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई एक पहल, केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (CEIR) चोरी हुए मोबाइल फ़ोनों को लगातार ट्रैक करने में मदद कर रही है, चाहे वे राज्य के भीतर हों या दूसरे राज्यों में इस्तेमाल किए जा रहे हों.

जुलाई से मुंबई के विभिन्न पुलिस थानों में विशेष आयोजन हुए हैं, जहां सैकड़ों मोबाइल फ़ोन उनके मालिकों को वापस लौटाए गए हैं, जिन्हें ये फ़ोन 'गलती से मिले' थे या किसी ने उन्हें बिना यह जाने कि ये चोरी हुए हैंडसेट हैं, बेच दिए थे.

कैसे शुरू हुआ अभियान?

मुंबई पुलिस के शीर्ष अधिकारियों का मानना ​​था कि चोरी हुए मोबाइल फ़ोन आम आदमी को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए इन फ़ोनों की वापसी को प्राथमिकता देना ज़रूरी था. मुंबई के पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने मुंबई पुलिस के सभी ज़ोन को इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया.

चोरी हुए फ़ोनों के IMEI की जानकारी प्राप्त करने के बाद CEIR का उपयोग करना और फिर वर्तमान उपयोगकर्ता का पता लगाने और फिर वापसी के लिए संपर्क करने के लिए CEIR का उपयोग करना. प्रत्येक ज़ोनल डीसीपी और फिर प्रत्येक संबंधित पुलिस स्टेशन में इस मुद्दे पर काम करने वाली एक समर्पित टीम होगी.

संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) लखमी गौतम इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख करती हैं और नियमित रूप से अपडेट लेती हैं, जबकि डीसीपी साइबर अपराध चोरी हुए मोबाइल का पता लगाने और वापसी के लिए नोडल अधिकारी हैं.

कैसे काम करता है CEIR?

चोरी हुए मोबाइल फ़ोन की शिकायत मिलने पर IMEI नंबर CEIR डेटाबेस में दर्ज करके उसे चिह्नित कर दिया जाता है. इससे इस्तेमाल हो रहे सिम को लॉक करने में मदद मिलती है और एक सूचना भेजी जाती है. इसके अलावा, अगर मोबाइल फ़ोन में कोई नया सिम इंस्टॉल किया जाता है, तो पोर्टल पर एक सूचना भेजी जाती है, जो चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक कर रहे पुलिस अधिकारियों को सूचित करती है.

इसके बाद, फ़ोन इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति से संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी संपर्क करते हैं और उसे सूचित करते हैं कि वह जिस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है वह चोरी का मोबाइल फ़ोन है और उसके ख़िलाफ़ चोरी का मामला दर्ज है. पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को फ़ोन संबंधित पुलिस स्टेशन पर हाथ से या अगर वह दूर कहीं है तो कूरियर से वापस करने के लिए कहते हैं.

कई बार, अगर मोबाइल फ़ोन राज्य के बाहर का है और उसमें भाषा संबंधी समस्या है, तो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को एक स्वचालित सिस्टम संदेश प्राप्त होता है, जिसमें पुलिस अधिकारी का विवरण और उस पते के साथ मोबाइल फ़ोन को पुलिस स्टेशन वापस करने के लिए कहा जाता है, जहां मोबाइल वापस किया जाना था.

यह पहल कारगर साबित होती दिख रही है क्योंकि चोरी हुए फ़ोन के उपयोगकर्ताओं को बताया गया है कि अगर वे हैंडसेट वापस करते हैं तो उन्हें पुलिस केस का सामना करना पड़ेगा. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'पीड़ित भी केस में रुचि नहीं रखते, वे अपना मोबाइल फ़ोन वापस चाहते हैं, इसलिए यह पहल मोबाइल फ़ोन वापस पाने में मदद करती है और हमें इसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं.'

इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और मुंबई भर के पुलिस थानों को अब दूर-दराज के राज्यों और शहरों से भी चोरी हुए मोबाइल फ़ोन वाले कूरियर मिल रहे हैं. पुलिस अधिकारियों द्वारा हैंडसेट जल्दी वापस करने में मदद करके इन मोबाइल फ़ोनों को उनके मूल मालिकों को वापस करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है.



