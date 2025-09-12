scorecardresearch
 

आर्मी ऑफिसर बनकर लोगों को ठगने वाली महिला गिरफ्तार, हथियार और वर्दी सहित कई सामान ज़ब्त

छत्रपति संभाजीनगर पुलिस ने वर्दी और हथियार के अलावा आरोपी महिला के पास से कई पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, पदक और कार्यक्रमों के निमंत्रण पत्र भी बरामद किए, जिनमें उसे 'कैप्टन' कहा गया था.

पुलिस पकड़ी गई आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है (फोटो-ChatGPT)
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पुलिस ने 48 वर्षीय एक महिला को  हिरासत में लिया है. जो सेना अधिकारी बनकर लोगों को धोखा देती थी और उनके साथ ठगी करती थी. पुलिस ने उसके कब्जे से रक्षा वर्दी और हथियार बरामद किए हैं. पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

छत्रपति संभाजीनगर पुलिस के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि दौलताबाद पुलिस ने रुचिका जैन नाम की महिला को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने वर्दी और हथियार के अलावा उसके पास से कई पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, पदक और कार्यक्रमों के निमंत्रण पत्र भी बरामद किए, जिनमें उसे 'कैप्टन' कहा गया था.

पुलिस अफसर ने आगे बताया कि पुलिस ने सेना की वर्दी, 'पैरा' लिखा एक बैज, तीन स्टार (रैंक दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं), एक नेम प्लेट, चार मेडल और सेना की वर्दी में उसकी तस्वीर बरामद की है. इसके अलावा, कई पुरस्कार, स्मृति चिन्ह और कार्यक्रमों के निमंत्रण पत्र जब्त किए हैं, जिनमें उसका नाम 'कैप्टन रुचिका जैन' लिखा था. 

मामला दौलताबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है. थाने के एक अधिकारी ने बताया कि महिला के पास से एक एयर पिस्टल और एक एयर गन भी बरामद की गई है, जिस पर 'इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है' लिखा है. उन्होंने बताया कि फिलहाल इस मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
