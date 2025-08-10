सावन में शाकाहारी खाने का ऑर्डर, कढ़ाई पनीर में निकला मांस... उन्नाव में विवाद, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सावन के पवित्र महीने में एक शाकाहारी परिवार के साथ ऐसा वाकया हुआ, जिसने उनकी आस्था और विश्वास दोनों को हिला दिया. आरोप है कि ऑनलाइन ऑर्डर किए गए शाकाहारी भोजन के पैकेट में मांस का टुकड़ा मिला. इस मामला सामने आने के बाद परिवार ने न केवल सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर हंगामा मचाया, बल्कि पुलिस और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना मगरवारा इलाके की है. यहां रहने वाले एक स्थानीय मंदिर के सेवादार धीरज सिंह ने बताया कि उन्होंने शनिवार रात परिवार और रिश्तेदारों के साथ खाने के लिए एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर किया था. इसमें कढ़ाई पनीर, पनीर फ्राइड राइस और 5 रुमाली रोटियां शामिल थीं. उनको खाना समय पर मिल गया, लेकिन पैकेट खोलते ही उनका परिवार हैरान रह गया.

धीरज सिंह के मुताबिक, कढ़ाई पनीर में मांस का टुकड़ा मिला. उन्होंने कहा, "हम लोग शुद्ध शाकाहारी परिवार से हैं. मांसाहारी चीजें हमारी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ हैं. सावन के महीने में तो हम मांसाहार के पास भी नहीं जाते. लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर में डिलिवीरी के समय जो मिला, उसने हमारी आस्था और स्वास्थ्य दोनों को ठेस पहुंचाई है. हम पुलिस प्रशासन से रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं"

Advertisement

शिकायत पर रेस्टोरेंट मैनेजर ने धमकाया

धीरज सिंह का दावा है कि जब उन्होंने रेस्टोरेंट मैनेजर को फोन कर इस बारे में बताया, तो उसने अपनी गलती मानने के बजाय उन्हें धमकी भरे लहजे में जवाब दिया, "जो भी होगा, हम देख लेंगे." इस रवैये से नाराज होकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के श्रावण में धार्मिक मानदंडों के पालन के प्रयासों का हवाला देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

सोशल मीडिया पर वीडियो, मैनेजर गायब

इस मामले में मगरवारा पुलिस चौकी प्रभारी ने धीरज सिंह से संपर्क कर लिखित शिकायत मांगी, जो उन्होंने दे दी. इसके बाद उन्नाव पुलिस ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर बताया कि कोतवाली सदर थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है.

रेस्टोरेंट मालिक को तलब करने की तैयारी

पुलिस के अनुसार, रेस्टोरेंट मालिक से संपर्क करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन वह न तो रेस्टोरेंट पर मिला और न ही फोन पर जवाब दे रहा है. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है और रेस्टोरेंट मालिक को जल्द से जल्द तलब करने की तैयारी कर रही है.

---- समाप्त ----