एंट्री में लापरवाही, सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी... अफसरों को गुमराह करने वाले ठाणे के दो पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ठाणे पुलिस मुख्यालय में ड्यूटी वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत जाधव को 4 अगस्त को ड्यूटी रजिस्टर में फर्जी प्रविष्टियां करने का दोषी पाया गया. उसने स्टेशन डायरी के रिक्त स्थानों में गलत प्रविष्टियां करके वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह किया.

इससे पहले भी 9 पुलिसकर्मियों पर गाज गिर चुकी है (फोटो- ITG)
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस के दो कांस्टेबलों को लापरवाही और सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. गंभीर कदाचार के इस मामले में की जानकारी ठाणे पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को दी.

ठाणे पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि एक स्वतंत्र जांच के बाद कांस्टेबल दत्तात्रेय नामदेव जाधव और शिवाजी भारत गर्जे के खिलाफ निलंबन की यह कार्रवाई अंजाम दी गई है.

अधिकारी ने बताया कि कांस्टेबल गर्जे कैदियों को अस्पतालों और अदालतों तक ले जाने के लिए ज़िम्मेदार था और 4 अगस्त को उसने कथित तौर पर अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करके आठ पुलिसकर्मियों को एक ऑटोरिक्शा में दो कैदियों को अस्पताल से अवैध रूप से बाहर ले जाने की अनुमति दी थी.

इससे पहले, 4 अगस्त की इस संगीन घटना के सिलसिले में नौ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था.

---- समाप्त ----
